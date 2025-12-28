Pray Through It Ministries

Hosted by

Pray Through It Ministries

About this event

2026 Couples Retreat

Eagle Eyrie Conference Center 1 Eagle Eyrie Dr. Lynchburg

VA 24503

Full Retreat with Lodging, Fri - Sat
$225
This is a group ticket, it includes 2 tickets

Ticket price is for one Room, one married couple. Early bird until Jan 20 - $225/couple. After Jan 20 - $250/couple. (Lodging, food, & program included. Private bedroom & bathroom.)

Day Only Ticket without Lodging, Fri & Sat
$100
This is a group ticket, it includes 2 tickets

Day Tickets: Early bird until Jan 20 - $100/couple, Married, Dating, or Engaged couples. (Food & program) Friday 6:30-9:30pm, Saturday 8:30am-4pm. No lodging included. After Jan 20 - $125/couple.

Add a donation for Pray Through It Ministries

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!