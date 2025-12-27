Friendly Sons of St. Patrick, Baltimore, Inc.

2026 Maryland Irish Open - Sponsorships

1827 Mountain Rd.

Joppatowne, MD

Shamrock Title Sponsorship
$1,500

Foursome tee-times for 4 golfers/Sponsorship logos on Golf Tournament webpage/Sponsorship logos on website for FSSP annual events:Golf Tournament webpage, FSSP Annual Luncheon webpage, FSSP Annual Pub Crawl webpage.
Place banners at event/Set up table at event for marketing / beer, whiskey tasting
Tee box sign advertising
Place promotional items in golfer swag bags, (golf balls, towels, tees, promo items).

Harp Sponsorship
$750

Foursome tee-times for 4 golfers/Sponsorship logos on Golf Tournament webpage/Place banners event/Tee box sign advertising/Place promotional items in golfer swag bags, (golf balls, towels, tees, promo items).

Tee Box Sign Sponsorship
$150

Tee box sign sign advertising your services or products of your company.

