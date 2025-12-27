2026 Maryland Irish Open - Sponsorships

Hosted by
About this event
Foursome tee-times for 4 golfers/Sponsorship logos on Golf Tournament webpage/Sponsorship logos on website for FSSP annual events:Golf Tournament webpage, FSSP Annual Luncheon webpage, FSSP Annual Pub Crawl webpage.
Place banners at event/Set up table at event for marketing / beer, whiskey tasting
Tee box sign advertising
Place promotional items in golfer swag bags, (golf balls, towels, tees, promo items).
Foursome tee-times for 4 golfers/Sponsorship logos on Golf Tournament webpage/Place banners event/Tee box sign advertising/Place promotional items in golfer swag bags, (golf balls, towels, tees, promo items).
Tee box sign sign advertising your services or products of your company.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!