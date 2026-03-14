2026 Meal Vouchers for AZ District Conference

Hosted by
About this event
Thursday night adult meal voucher, served by Worship & Word after Thursday evening service.
Thursday night child (ages 3-10) meal voucher, served by Worship & Word after Thursday evening service.
Friday night adult meal voucher, served by Worship & Word after Friday evening service.
Friday night child (ages 3-10) meal voucher, served by Worship & Word after Friday evening service.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!