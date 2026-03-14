Arizona District United Pentecostal Church

Hosted by

Arizona District United Pentecostal Church

About this event

2026 Meal Vouchers for AZ District Conference

8175 W Grand Ave

Peoria, AZ 85345, USA

Thursday (4/23/26) ADULT Meal Voucher
$20

Thursday night adult meal voucher, served by Worship & Word after Thursday evening service.

Thursday (4/23/26) CHILD (ages 3-10) Meal Voucher
$12

Thursday night child (ages 3-10) meal voucher, served by Worship & Word after Thursday evening service.

Friday (4/24/26) ADULT Meal Voucher
$20

Friday night adult meal voucher, served by Worship & Word after Friday evening service.

Friday (4/24/26) CHILD (ages 3-10) Meal Voucher
$12

Friday night child (ages 3-10) meal voucher, served by Worship & Word after Friday evening service.

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