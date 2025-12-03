Williamson Chamber of Commerce

Williamson Chamber of Commerce

About the memberships

2026 Member Dues

2026 Business Dues
$50

Renews yearly on: January 1

Dues for a Single Business.


2026 Individual Dues
$35

Renews yearly on: January 1

Dues for a Member at Large.

2026 Nonprofit Dues
$35

Renews yearly on: January 1

Dues for Nonprofits.

2026 Multiple Business Dues
$75

Renews yearly on: January 1

Dues for Multiple Businesses with One Owner. One vote only.

2026 Business Associate Membership
$25

Renews yearly on: January 1

2026 Dues for Employees of a Chamber Business.

2026 Reciprocal Business Dues
$45

Renews yearly on: January 1

Save 10% off Dues when you are a also a Member of Ontario or Sodus Chambers.

