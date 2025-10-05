2026 Membership Dues

Annual Membership Dues
$400

Pay your dues for the year.

Annual Discounted Membership Dues for Family
$200

Annual discounted dues for family members of Rotarians.

Annual Discounted Membership Dues for Young Professionals
$200

Annual discounted dues for young professionals.

Annual Foundation Donation
$100

Donation to the Rotary Foundation.

Quarterly Foundation Donation
$50

Quarterly donation to the Rotary Foundation.

January 2026 Quarterly Membership Dues
$100

Quarterly membership dues.

Discounted January 2026 Quarterly Membership for Family
$50

Discounted quarterly dues for family members of Rotarians.

Discounted January 2026 Quarterly Young Professional
$50

Discounted quarterly dues for young professionals.

2026 April Quarterly Dues
$100

Quarterly membership dues.

Discounted April 2026 Quarterly Membership for Family
$50

Discounted quarterly dues for family members of Rotarians.

Discounted April 2026 Quarterly Young Professional
$50

Discounted quarterly dues for young professionals.

2026 July Quarterly Dues
$100

Quarterly membership dues.

Discounted July 2026 Quarterly Membership for Family
$50

Discounted quarterly dues for family members of Rotarians.

Discounted July 2026 Quarterly Young Professional
$50

Discounted quarterly dues for young professionals.

