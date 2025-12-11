Veterans of Foreign Wars Department of Oregon

2026 Membership Renewal

Member at Large -Expired Membership Offer
$30
Available until Feb 2

Oregon Member at Large - Renew or reinstate your annual Veterans of Foreign Wars membership before Feb 1, 2026 at a discounted price.

The first 100 members to renew will be entered into a drawing for a life membership.

Expired / Transfer to Oregon
$30
Available until Feb 2

Expired members transferring into Oregon as a member at large can Renew or reinstate your annual Veterans of Foreign Wars membership before Feb 1, 2026 at a discounted price.

The first 100 members to renew will be entered into a drawing for a life membership.

Member at Large - Expired Membership Offer
$35
Available until Apr 1

Oregon Member at Large - Renew or reinstate your annual Veterans of Foreign Wars membership before Mar 31, 2026 at a discounted price.

Expired / Transfer to Oregon
$35
Available until Apr 1

Expired members transferring into Oregon as a member at large can Renew or reinstate your annual Veterans of Foreign Wars membership before Mar 31, 2026 at a discounted price.

