Jobs Daughters International-Grand Guardian Council of MN

Offered by

Jobs Daughters International-Grand Guardian Council of MN

About this shop

Sales closed

2026 MNJD Camp Clothing Order

Ladies Polo-Sport-Tek-Purple item
Ladies Polo-Sport-Tek-Purple
$25

Ladies PosiCharge RacerMesh Polo-Sport-Tek-LST640-Purple-Embroidered Logo

Ladies Polo-Sport-Tek-Gray item
Ladies Polo-Sport-Tek-Gray
$25

Ladies PosiCharge RacerMesh Polo-Sport-Tek-LST640-Gray-Embroidered Logo

Ladies Polo-Sport-Tek-Blue item
Ladies Polo-Sport-Tek-Blue
$25

Ladies PosiCharge RacerMesh Polo-Sport-Tek-LST640--Blue-Embroidered Logo

Men's Polo-Sport-Tek-Purple item
Men's Polo-Sport-Tek-Purple
$25

Men's PosiCharge RacerMesh Polo-Sport-Tek-ST640--Purple-Embroidered Logo

Men's Polo-Sport-Tek-Gray item
Men's Polo-Sport-Tek-Gray
$25

Men's PosiCharge RacerMesh Polo-Sport-Tek-ST640--Gray-Embroidered Logo

Men's Polo-Sport-Tek-Blue item
Men's Polo-Sport-Tek-Blue
$25

Men's PosiCharge RacerMesh Polo-Sport-Tek-ST640--Blue-Embroidered Logo

Tank Top-District-Purple item
Tank Top-District-Purple
$10

Woman's Perfect Tri Racerback Tank-District-DM138L-Purple

Tank Top-District-Gray item
Tank Top-District-Gray
$10

Woman's Perfect Tri Racerback Tank-District-DM138L-Gray

Hoodie-Bella+Canva-Lavendar Blue item
Hoodie-Bella+Canva-Lavendar Blue
$25

Unisex Sponge Fleece Hoodie-Bella+Canvas-3719-Lavendar Blue

Hoodie-Bella+Canva-Dark Heather Gray item
Hoodie-Bella+Canva-Dark Heather Gray
$25

Unisex Sponge Fleece Hoodie-Bella+Canvas-3719-Dark Heather Gray

Hoodie-Bella+Canva-Heather Deep Teal item
Hoodie-Bella+Canva-Heather Deep Teal
$25

Unisex Sponge Fleece Hoodie-Bella+Canvas-3719-Heather Deep Teal

Crewneck Sweatshirt-Bella+Canva-Lavendar Blue item
Crewneck Sweatshirt-Bella+Canva-Lavendar Blue
$25

Unisex Sponge Fleece Crewneck Sweatshirt-Bella+Canvas-3901-Lavendar Blue

Crewneck Sweatshirt-Bella+Canva-Dark Heather Gray item
Crewneck Sweatshirt-Bella+Canva-Dark Heather Gray
$25

Unisex Sponge Fleece Crewneck Sweatshirt-Bella+Canvas-3901-Dark Heather Gray

Crewneck Sweatshirt-Bella+Canva-Heather Deep Teal item
Crewneck Sweatshirt-Bella+Canva-Heather Deep Teal
$25

Unisex Sponge Fleece Crewneck Sweatshirt-Bella+Canvas-3901-Heather Deep Teal

T-shirt-Bella+Canva-Heather Team Purple item
T-shirt-Bella+Canva-Heather Team Purple
$12

CVC Jersey Tee-Bella+Canvas-3001CVC-Heather Team Purple

T-shirt-Bella+Canva-Dark Heather Gray item
T-shirt-Bella+Canva-Dark Heather Gray
$12

CVC Jersey Tee-Bella+Canvas-3001CVC-Dark Heather Gray

T-shirt-Bella+Canva-Heather Deep Teal item
T-shirt-Bella+Canva-Heather Deep Teal
$12

CVC Jersey Tee-Bella+Canvas-3001CVC-Heather Deep Teal

Jogger-Bella+Canva-Dark Heather Gray item
Jogger-Bella+Canva-Dark Heather Gray
$35

Unisex Jogger Sweatpant-Bella+Canvas-3727-Dark Heather Gray

(with pockets)

Sweatpant-Bella+Canva-Dark Heather Gray item
Sweatpant-Bella+Canva-Dark Heather Gray
$30

Unisex Straight-Leg Sweatpant-Bella+Canvas-3725-Dark Heather Gray

(with pockets)

Flannel+Canva-District-Purple/White item
Flannel+Canva-District-Purple/White
$25

Flannel Plaid Pant-District-DT1800-Purple/White

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