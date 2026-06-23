2026 MNJD Camp Clothing Order

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Ladies PosiCharge RacerMesh Polo-Sport-Tek-LST640-Purple-Embroidered Logo
Ladies PosiCharge RacerMesh Polo-Sport-Tek-LST640-Gray-Embroidered Logo
Ladies PosiCharge RacerMesh Polo-Sport-Tek-LST640--Blue-Embroidered Logo
Men's PosiCharge RacerMesh Polo-Sport-Tek-ST640--Purple-Embroidered Logo
Men's PosiCharge RacerMesh Polo-Sport-Tek-ST640--Gray-Embroidered Logo
Men's PosiCharge RacerMesh Polo-Sport-Tek-ST640--Blue-Embroidered Logo
Woman's Perfect Tri Racerback Tank-District-DM138L-Purple
Woman's Perfect Tri Racerback Tank-District-DM138L-Gray
Unisex Sponge Fleece Hoodie-Bella+Canvas-3719-Lavendar Blue
Unisex Sponge Fleece Hoodie-Bella+Canvas-3719-Dark Heather Gray
Unisex Sponge Fleece Hoodie-Bella+Canvas-3719-Heather Deep Teal
Unisex Sponge Fleece Crewneck Sweatshirt-Bella+Canvas-3901-Lavendar Blue
Unisex Sponge Fleece Crewneck Sweatshirt-Bella+Canvas-3901-Dark Heather Gray
Unisex Sponge Fleece Crewneck Sweatshirt-Bella+Canvas-3901-Heather Deep Teal
CVC Jersey Tee-Bella+Canvas-3001CVC-Heather Team Purple
CVC Jersey Tee-Bella+Canvas-3001CVC-Dark Heather Gray
CVC Jersey Tee-Bella+Canvas-3001CVC-Heather Deep Teal
Unisex Jogger Sweatpant-Bella+Canvas-3727-Dark Heather Gray
(with pockets)
Unisex Straight-Leg Sweatpant-Bella+Canvas-3725-Dark Heather Gray
(with pockets)
Flannel Plaid Pant-District-DT1800-Purple/White
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