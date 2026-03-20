Ballantyne Families Helping Neighbors In Need

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About this event

2026 Ballantyne Families' Summer Food Support

Family of 3 or less: 1/4 of summer
$138

This donation would sponsor a family of 2-3 people for 1/4 of summer.

Family of 4: 1/4 of summer
$175

This donation would sponsor a family of 4 people for 1/4 of summer.

Family of 5: 1/4 of summer
$212

This donation would sponsor a family of 5 people for 1/4 of summer.

Family of 6+: 1/4 of summer
$275

This donation would sponsor a family of 6 people or more for 1/4 of summer.

Family of 2-3: Half summer
$276

This donation would sponsor a family of 2-3 people for half the summer.

Family of 4: Half summer
$350

This donation would sponsor a family of 4 people for half the summer.

Family of 5: Half summer
$424

This donation would sponsor a family of 5 people for half the summer.

Family of 6+: Half summer
$550

This donation would sponsor a family of 6+ people for half the summer.

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