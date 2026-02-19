2026 New Boston Chamber of Commerce Membership

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Membership 2026 - Business 1-5 People = $100
Membership 2026- Business 6-15 People= $150
Membership 2026 - Business 16+ People = $350
Membership 2026 - Non Profit - $75
Membership 2026 - Individual - $35
Same Owner - Half Price for a 2nd 1-5 Employee Business = $50
Same Owner - Half Price for a 2nd 6-15 Employee Business = $75
Same Owner - Half Price for a 2nd +16 Employee Business = $175
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