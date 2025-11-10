2026 New York State Blues Festival

About this event
This RV parking pass is good from 1pm Wednesday June 10 through 12pm noon Sunday June 14.
This RV parking pass is good from 1pm Thursday, June 11, through 12pm noon Sunday, June 14.
This RV parking pass is good from 1pm Friday June 12, through 12pm noon Sunday, June 14.
This pass is good for all 3 days of the festival.
ProAct Blues Club VIP Packages include a fully catered dinner each night (plus lunch on Saturday), beer & wine, plus non-alcoholic drinks, snack foods, and preferred seating during the festival – June 11,12, & 13, 2026.
Hours:
Thursday, June 11 - 4pm - 10:30pm
Friday, June 12 - 3pm - 10:30pm
Saturday, June 13 - 11am - 10:30pm
This pass is good for Friday and Saturday of the festival.
ProAct Blues Club VIP Packages include a fully catered dinner each night (plus lunch on Saturday), beer & wine, plus non-alcoholic drinks, snack foods, and preferred seating during the festival – June 12 & 13, 2026.
Hours:
Friday, June 12 - 3pm - 10:30pm
Saturday, June 13 - 11am - 10:30pm
This pass is good for Thursday only.
ProAct Blues Club VIP Packages include a fully catered dinner each night (plus lunch on Saturday), beer & wine, plus non-alcoholic drinks, snack foods, and preferred seating during the festival – June 11, 2026.
Hours:
Thursday, June 11 - 4pm - 10:30pm
This pass is good for Friday only.
ProAct Blues Club VIP Packages include a fully catered dinner each night (plus lunch on Saturday), beer & wine, plus non-alcoholic drinks, snack foods, and preferred seating during the festival – June 12, 2026.
Hours:
Friday, June 12 - 3pm - 10:30pm
This pass is good for Saturday only.
ProAct Blues Club VIP Packages include a fully catered dinner each night (plus lunch on Saturday), beer & wine, plus non-alcoholic drinks, snack foods, and preferred seating during the festival – June 13, 2026.
Hours:
Saturday, June 13 - 11am - 10:30pm
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