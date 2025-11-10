New York State Rhythm & Blues Festival Inc

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New York State Rhythm & Blues Festival Inc

About this event

2026 New York State Blues Festival

581 State Fair Blvd

Syracuse, NY 13209, USA

2026 NYSBF 4 Day RV Parking
$300

This RV parking pass is good from 1pm Wednesday June 10 through 12pm noon Sunday June 14.

2026 NYSBF 3 Day RV Parking
$275

This RV parking pass is good from 1pm Thursday, June 11, through 12pm noon Sunday, June 14.

2026 NYSBF 2 Day RV Parking
$225

This RV parking pass is good from 1pm Friday June 12, through 12pm noon Sunday, June 14.

2026 ProAct Blues Club VIP 3 Day Pass
$425

This pass is good for all 3 days of the festival.


ProAct Blues Club VIP Packages include a fully catered dinner each night (plus lunch on Saturday), beer & wine, plus non-alcoholic drinks, snack foods, and preferred seating during the festival – June 11,12, & 13, 2026.


Hours:

Thursday, June 11 - 4pm - 10:30pm

Friday, June 12 - 3pm - 10:30pm

Saturday, June 13 - 11am - 10:30pm

2026 ProAct Blues Club VIP 2 Day Pass
$350

This pass is good for Friday and Saturday of the festival.


ProAct Blues Club VIP Packages include a fully catered dinner each night (plus lunch on Saturday), beer & wine, plus non-alcoholic drinks, snack foods, and preferred seating during the festival – June 12 & 13, 2026.


Hours:

Friday, June 12 - 3pm - 10:30pm

Saturday, June 13 - 11am - 10:30pm

2026 ProAct Blues Club VIP Thursday Pass
$125

This pass is good for Thursday only.


ProAct Blues Club VIP Packages include a fully catered dinner each night (plus lunch on Saturday), beer & wine, plus non-alcoholic drinks, snack foods, and preferred seating during the festival – June 11, 2026.


Hours:

Thursday, June 11 - 4pm - 10:30pm

2026 ProAct Blues Club VIP Friday Pass
$175

This pass is good for Friday only.


ProAct Blues Club VIP Packages include a fully catered dinner each night (plus lunch on Saturday), beer & wine, plus non-alcoholic drinks, snack foods, and preferred seating during the festival – June 12, 2026.


Hours:

Friday, June 12 - 3pm - 10:30pm

2026 ProAct Blues Club VIP Saturday Pass
$250

This pass is good for Saturday only.


ProAct Blues Club VIP Packages include a fully catered dinner each night (plus lunch on Saturday), beer & wine, plus non-alcoholic drinks, snack foods, and preferred seating during the festival – June 13, 2026.


Hours:

Saturday, June 13 - 11am - 10:30pm

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