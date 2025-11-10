2026 New York State Blues Festival

This pass is good for Friday and Saturday of the festival.





ProAct Blues Club VIP Packages include a fully catered dinner each night (plus lunch on Saturday), beer & wine, plus non-alcoholic drinks, snack foods, and preferred seating during the festival – June 12 & 13, 2026.





Hours:

Friday, June 12 - 3pm - 10:30pm

Saturday, June 13 - 11am - 10:30pm