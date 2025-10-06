2026 Night Hunters Banquet

121 W Court St

Beloit, KS 67420, USA

General Admission
$50

Enjoy the banquet and a catered meal from Plum Creek Restaurant.

Extra Meal Ticket
$15

Already a paid member, or bringing your spouse/child? This ticket is good for an extra meal added to a paying membership ticket.

Pasture Poodle Sponsor
$200

2-person entry + 2 meals, 1 membership, 4 beer tickets, 6 raffle tickets, recognition in the program.

Song Dog Sponsor
$400

4-person table + 4 meals, 2 memberships, 16 beer tickets, 8 raffle tickets, 1 entry into the exclusive Song Dog Sponsor Gun Raffle, recognition in the program

Night Stalker Sponsor
$800

8-person table + 8 meals, 4 memberships, 8 beer tickets, 1 bottle whiskey, 16 raffle tickets, Gun Table; 1-8 chance gun winner, recognition in the program

common:zeffyTipDisclaimerTicketing