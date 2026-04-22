SWA NOC Memorial Fund Inc

Hosted by

SWA NOC Memorial Fund Inc

About this raffle

2026 NOC Golf Classic Raffle Entries, Mulligans and Putting Contest Tickets

1 Raffle Entry
$5

Available Prizes:
Driver Head Cover (x4)

Baseball Caps (x11)

1 Dozen TaylorMade Golf Balls (x12)

Range Finder (x3)

Wingman Mini Speaker (x2)

Wilson Putter (x4)

2Up Sand Wedge (x4)

Cobra Driver (x3)

Sun Mountain Pebble Beach Golf Bag (x3)

Black Leather Golf Bag (1)

HH Golf Speed Training Stick (1)

Dallas Golf Custom Fitting (x2)

Pinned Golf Dart 2.0 Magnetic Speaker (x3)

Callaway Rogue ST Max Fairway Wood 16.5 #3HL Wood (1)

Callaway Rogue ST Max Fairway Wood 18 #5 Wood (1)

Odyssey DFX #1 Putter – Pistol Grip Right Hand 35” (1)

Odyssey DFX Rossie Putter – Pistol Grip Right Hand 35” (1)

Movie Tickets

Various Wine & Liquor

Restaurant Gift Cards

5 Raffle Entries
$20
This includes 5 tickets

Available Prizes:
Driver Head Cover (x4)

Baseball Caps (x11)

1 Dozen TaylorMade Golf Balls (x12)

Range Finder (x3)

Wingman Mini Speaker (x2)

Wilson Putter (x4)

2Up Sand Wedge (x4)

Cobra Driver (x3)

Sun Mountain Pebble Beach Golf Bag (x3)

Black Leather Golf Bag (1)

HH Golf Speed Training Stick (1)

Dallas Golf Custom Fitting (x2)

Pinned Golf Dart 2.0 Magnetic Speaker (x3)

Callaway Rogue ST Max Fairway Wood 16.5 #3HL Wood (1)

Callaway Rogue ST Max Fairway Wood 18 #5 Wood (1)

Odyssey DFX #1 Putter – Pistol Grip Right Hand 35” (1)

Odyssey DFX Rossie Putter – Pistol Grip Right Hand 35” (1)

Movie Tickets

Various Wine & Liquor

Restaurant Gift Cards

13 Raffle Entries
$50
This includes 13 tickets

Available Prizes: Driver Head Cover (x4)

Baseball Caps (x11)

1 Dozen TaylorMade Golf Balls (x12)

Range Finder (x3)

Wingman Mini Speaker (x2)

Wilson Putter (x4)

2Up Sand Wedge (x4)

Cobra Driver (x3)

Sun Mountain Pebble Beach Golf Bag (x3)

Black Leather Golf Bag (1)

HH Golf Speed Training Stick (1)

Dallas Golf Custom Fitting (x2)

Pinned Golf Dart 2.0 Magnetic Speaker (x3)

Callaway Rogue ST Max Fairway Wood 16.5 #3HL Wood (1)

Callaway Rogue ST Max Fairway Wood 18 #5 Wood (1)

Odyssey DFX #1 Putter – Pistol Grip Right Hand 35” (1)

Odyssey DFX Rossie Putter – Pistol Grip Right Hand 35” (1)

Movie Tickets

Various Wine & Liquor

Restaurant Gift Cards

27 Raffle Entries
$100
This includes 27 tickets

Available Prizes: Driver Head Cover (x4)

Baseball Caps (x11)

1 Dozen TaylorMade Golf Balls (x12)

Range Finder (x3)

Wingman Mini Speaker (x2)

Wilson Putter (x4)

2Up Sand Wedge (x4)

Cobra Driver (x3)

Sun Mountain Pebble Beach Golf Bag (x3)

Black Leather Golf Bag (1)

HH Golf Speed Training Stick (1)

Dallas Golf Custom Fitting (x2)

Pinned Golf Dart 2.0 Magnetic Speaker (x3)

Callaway Rogue ST Max Fairway Wood 16.5 #3HL Wood (1)

Callaway Rogue ST Max Fairway Wood 18 #5 Wood (1)

Odyssey DFX #1 Putter – Pistol Grip Right Hand 35” (1)

Odyssey DFX Rossie Putter – Pistol Grip Right Hand 35” (1)

Movie Tickets

Various Wine & Liquor

Restaurant Gift Cards

Putting Contest
$10

50/50 contest. Get a paper ticket from a volunteer.

Add a donation for SWA NOC Memorial Fund Inc

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Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!