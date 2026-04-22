2026 NOC Golf Classic Raffle Entries, Mulligans and Putting Contest Tickets

About this raffle
Available Prizes:
Driver Head Cover (x4)
Baseball Caps (x11)
1 Dozen TaylorMade Golf Balls (x12)
Range Finder (x3)
Wingman Mini Speaker (x2)
Wilson Putter (x4)
2Up Sand Wedge (x4)
Cobra Driver (x3)
Sun Mountain Pebble Beach Golf Bag (x3)
Black Leather Golf Bag (1)
HH Golf Speed Training Stick (1)
Dallas Golf Custom Fitting (x2)
Pinned Golf Dart 2.0 Magnetic Speaker (x3)
Callaway Rogue ST Max Fairway Wood 16.5 #3HL Wood (1)
Callaway Rogue ST Max Fairway Wood 18 #5 Wood (1)
Odyssey DFX #1 Putter – Pistol Grip Right Hand 35” (1)
Odyssey DFX Rossie Putter – Pistol Grip Right Hand 35” (1)
Movie Tickets
Various Wine & Liquor
Restaurant Gift Cards
Available Prizes:
Driver Head Cover (x4)
Baseball Caps (x11)
1 Dozen TaylorMade Golf Balls (x12)
Range Finder (x3)
Wingman Mini Speaker (x2)
Wilson Putter (x4)
2Up Sand Wedge (x4)
Cobra Driver (x3)
Sun Mountain Pebble Beach Golf Bag (x3)
Black Leather Golf Bag (1)
HH Golf Speed Training Stick (1)
Dallas Golf Custom Fitting (x2)
Pinned Golf Dart 2.0 Magnetic Speaker (x3)
Callaway Rogue ST Max Fairway Wood 16.5 #3HL Wood (1)
Callaway Rogue ST Max Fairway Wood 18 #5 Wood (1)
Odyssey DFX #1 Putter – Pistol Grip Right Hand 35” (1)
Odyssey DFX Rossie Putter – Pistol Grip Right Hand 35” (1)
Movie Tickets
Various Wine & Liquor
Restaurant Gift Cards
Available Prizes: Driver Head Cover (x4)
Baseball Caps (x11)
1 Dozen TaylorMade Golf Balls (x12)
Range Finder (x3)
Wingman Mini Speaker (x2)
Wilson Putter (x4)
2Up Sand Wedge (x4)
Cobra Driver (x3)
Sun Mountain Pebble Beach Golf Bag (x3)
Black Leather Golf Bag (1)
HH Golf Speed Training Stick (1)
Dallas Golf Custom Fitting (x2)
Pinned Golf Dart 2.0 Magnetic Speaker (x3)
Callaway Rogue ST Max Fairway Wood 16.5 #3HL Wood (1)
Callaway Rogue ST Max Fairway Wood 18 #5 Wood (1)
Odyssey DFX #1 Putter – Pistol Grip Right Hand 35” (1)
Odyssey DFX Rossie Putter – Pistol Grip Right Hand 35” (1)
Movie Tickets
Various Wine & Liquor
Restaurant Gift Cards
Available Prizes: Driver Head Cover (x4)
Baseball Caps (x11)
1 Dozen TaylorMade Golf Balls (x12)
Range Finder (x3)
Wingman Mini Speaker (x2)
Wilson Putter (x4)
2Up Sand Wedge (x4)
Cobra Driver (x3)
Sun Mountain Pebble Beach Golf Bag (x3)
Black Leather Golf Bag (1)
HH Golf Speed Training Stick (1)
Dallas Golf Custom Fitting (x2)
Pinned Golf Dart 2.0 Magnetic Speaker (x3)
Callaway Rogue ST Max Fairway Wood 16.5 #3HL Wood (1)
Callaway Rogue ST Max Fairway Wood 18 #5 Wood (1)
Odyssey DFX #1 Putter – Pistol Grip Right Hand 35” (1)
Odyssey DFX Rossie Putter – Pistol Grip Right Hand 35” (1)
Movie Tickets
Various Wine & Liquor
Restaurant Gift Cards
50/50 contest. Get a paper ticket from a volunteer.
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!