Draft Ottawa County Arts Festival

Miami

OK 74354, USA

Painting Away in Ottawa County, OK
$2,500
Top Level Mural Sponsor (10 spots only) - Large Logo on a Mural - 10 Festival Vouchers - Large Logo on Posters - Social Media & Website Recognition Email high-resolution logo to [email protected]
Spray Paint Super Patron
$1,000
Mid-level Mural Sponsor (10 spots) - Medium Logo on Mural - 5 Festival Vouchers - Medium Logo on Poster - Social Media & Website Recognition Email high-resolution logo to [email protected]
Kids Wonder FUNder
$1,500
Logo on All Kids Area Signs & Posts 5 Festival Vouchers Logo on posters Social Media & Recognition on Stage Email high-resolution logo to [email protected]
Paint the Stage Sponsorship
$1,500
Logo on Main Stage Banner 5 Festival Vouchers Social Media & Recognition on Stage Email high-resolution logo to [email protected]
Spray Can Do
$500
General Sponsor (unlimited spots) - Small Logo on Posters - Social Media & Website Recognition Email high-resolution logo to [email protected]
Festival Friend
$250
Receive Social Media Recognition for being an Ottawa County Arts Festival Friend!
Food Vendor (truck or tent)
$75
If you will be making and selling food or beverages on-site, you must pay a food vendor fee. (Non-refundable) Regrettably, we do not offer power supply for vendors. You will need to bring a generator or make do without it.
Vendor Tent Fee (12x12')
$40
For each 12x12' space, you must reserve a spot. (Non-refundable) Health/Wellness, 501(c)(3), & Art Vendors, please reach out to Miami Public Library 918-541-2292 or by email for your discount code before you checkout- [email protected]. Regrettably, we do not offer power supply for vendors. You will need to bring a generator or make do without it.

