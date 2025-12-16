Oconomowoc Wrestling Booster Club

Oconomowoc Wrestling Booster Club

2026 OWBC Golf Outing

W976 Co Rd O

Oconomowoc, WI 53066, USA

Golf (Per Golfer)
$150

Includes 18 Holes, Cart, and Hole Prizes

Dinner and Reception
$75

Buffet Style Dinner

Olympic Champion Sponsor
$10,000
This is a group ticket, it includes 8 tickets

Our PREMIER sponsorship!


Includes:

8 Golfers w/ Dinner

1 Hole Sponsorship

Logo on Event Giveaway

Speaking Opportunity

Top Placement of Logo on Wrestler Gear

Premier Signage at Events

Premier Web Shoutouts

World Champion Sponsor
$5,000
This is a group ticket, it includes 8 tickets

Includes:

8 Golfers w/ Dinner

1 Hole Sponsorship

Speaking Opportunity

Logo on Wrestler Gear

Signage at Events

Web Shoutouts

National Champion Sponsor
$2,500
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Includes:

4 Golfers w/ Dinner

1 Hole Sponsorship

Logo on Wrestler Gear

Signage at Events

Web Shoutouts

State Champion Sponsor
$1,000
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Includes:

Dinner for 4

1 Hole Sponsorship

Logo on Wrestler Gear

Signage at Events

Web Shoutouts

Hole Sponsor
$250

Includes:

1 Hole Sponsorship

