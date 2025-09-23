2026 PEOPLE'S CHOICE *DOUBLE VOTING*

MALLORY PARKER - MISS DELEGATE item
MALLORY PARKER - MISS DELEGATE
$5

DOUBLE VOTES THROUGH 12PM - 10/24/25 PST

$5 = 10 VOTES

KAITLYN BATRICH - MISS DELEGATE item
KAITLYN BATRICH - MISS DELEGATE
$5

DOUBLE VOTES THROUGH 12PM - 10/24/25 PST

$5 = 10 VOTES

MACKENZIE SAEPHANH - MISS DELEGATE item
MACKENZIE SAEPHANH - MISS DELEGATE
$5

DOUBLE VOTES THROUGH 12PM - 10/24/25 PST

$5 = 10 VOTES

CHARLIE STEIN - MISS DELEGATE item
CHARLIE STEIN - MISS DELEGATE
$5

DOUBLE VOTES THROUGH 12PM - 10/24/25 PST

$5 = 10 VOTES

MAYAHUEL GALLEGOS - MISS DELEGATE item
MAYAHUEL GALLEGOS - MISS DELEGATE
$5

DOUBLE VOTES THROUGH 12PM - 10/24/25 PST

$5 = 10 VOTES

KILEY PASTORI - MISS DELEGATE item
KILEY PASTORI - MISS DELEGATE
$5

DOUBLE VOTES THROUGH 12PM - 10/24/25 PST

$5 = 10 VOTES

DANA LEWIS - MISS DELEGATE item
DANA LEWIS - MISS DELEGATE
$5

DOUBLE VOTES THROUGH 12PM - 10/24/25 PST

$5 = 10 VOTES

AUBRIE STANGER - MISS DELEGATE item
AUBRIE STANGER - MISS DELEGATE
$5

DOUBLE VOTES THROUGH 12PM - 10/24/25 PST

$5 = 10 VOTES

HAILEY CAINE - MISS DELEGATE item
HAILEY CAINE - MISS DELEGATE
$5

DOUBLE VOTES THROUGH 12PM - 10/24/25 PST

$5 = 10 VOTES

CASSANDRA VALDEZ - MISS DELEGATE item
CASSANDRA VALDEZ - MISS DELEGATE
$5

DOUBLE VOTES THROUGH 12PM - 10/24/25 PST

$5 = 10 VOTES

CLAIRE WARMERDAM - MISS DELEGATE item
CLAIRE WARMERDAM - MISS DELEGATE
$5

DOUBLE VOTES THROUGH 12PM - 10/24/25 PST

$5 = 10 VOTES

ASHLEY SCHLETEWITZ - MISS DELEGATE item
ASHLEY SCHLETEWITZ - MISS DELEGATE
$5

DOUBLE VOTES THROUGH 12PM - 10/24/25 PST

$5 = 10 VOTES

MYA ESCAMILLA - MISS DELEGATE item
MYA ESCAMILLA - MISS DELEGATE
$5

DOUBLE VOTES THROUGH 12PM - 10/24/25 PST

$5 = 10 VOTES

MADELEINE MENZ - TEEN DELEGATE item
MADELEINE MENZ - TEEN DELEGATE
$5

DOUBLE VOTES THROUGH 12PM - 10/24/25 PST

$5 = 10 VOTES

JOELLE MOORE - TEEN DELEGATE item
JOELLE MOORE - TEEN DELEGATE
$5

DOUBLE VOTES THROUGH 12PM - 10/24/25 PST

$5 = 10 VOTES

SOPHIA HERNANDEZ - TEEN DELEGATE item
SOPHIA HERNANDEZ - TEEN DELEGATE
$5

DOUBLE VOTES THROUGH 12PM - 10/24/25 PST

$5 = 10 VOTES

MATEA McINTYRE - TEEN DELEGATE item
MATEA McINTYRE - TEEN DELEGATE
$5

DOUBLE VOTES THROUGH 12PM - 10/24/25 PST

$5 = 10 VOTES

TARA CAVAZOS - TEEN DELEGATE item
TARA CAVAZOS - TEEN DELEGATE
$5

DOUBLE VOTES THROUGH 12PM - 10/24/25 PST

$5 = 10 VOTES

SERENITY PASCASCIO - TEEN DELEGATE item
SERENITY PASCASCIO - TEEN DELEGATE
$5

DOUBLE VOTES THROUGH 12PM - 10/24/25 PST

$5 = 10 VOTES

TYLOR INGLEHART - TEEN DELEGATE item
TYLOR INGLEHART - TEEN DELEGATE
$5

DOUBLE VOTES THROUGH 12PM - 10/24/25 PST

$5 = 10 VOTES

KELSEY RHOADES - TEEN DELEGATE item
KELSEY RHOADES - TEEN DELEGATE
$5

DOUBLE VOTES THROUGH 12PM - 10/24/25 PST

$5 = 10 VOTES

HAYDEN JACKSON - TEEN DELEGATE item
HAYDEN JACKSON - TEEN DELEGATE
$5

DOUBLE VOTES THROUGH 12PM - 10/24/25 PST

$5 = 10 VOTES

common:zeffyTipDisclaimerTicketing