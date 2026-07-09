2026 Perry Calder Law Pennies From Heaven Oktoberfest

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About this event
Admission for one guest. Entry will be by Guest Name, not by physical ticket, so please add all guest names.
~ SPONSORSHIP & EXCLUSIVE SIGNAGE OF AN EVENT STATION: VODKA BAR, WINE STOP, COFFEE & COOKIE BAR.
~ TWO (2) COMPANY SIGNS/LOGOS DISPLAYED AT EVENT
~ TEN (10) EVENT TICKETS
~ VIP PARKING FOR 2 VEHICLES
~ RESERVED SEATING
~ COMPANY SIGNS/LOGOS DISPLAYED AT EVENT
~ FOUR (4) EVENT TICKETS
~ VIP PARKING FOR 1 VEHICLE
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