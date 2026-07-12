2026 PPA Golf Scramble

About this event
Wausau, WI 54403, USA
Limited to 18 Teams!
Registration includes:
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Price is per person. Dinner begins at 6:30pm.
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Note: Included in Team Bundle, do not purchase both.
Includes:
Note: Included in Team Bundle, do not purchase both.
Meal Sponsor (Limited to 2 Sponsors)
Your sponsorship includes:
Happy Hour Sponsor (Limited to 1 Sponsor)
Your sponsorship includes:
Drink Ticket Sponsor (Limited to 2 Sponsors)
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Hole Sponsor (Limited to 9 Sponsors)
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Swag Bag & Prize Sponsor
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