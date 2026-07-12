A golf ball rests on a green fairway in the foreground, with a sunset visible over a distant golf course in the background.
Partnership For Progressive Agriculture Inc

Hosted by

Partnership For Progressive Agriculture Inc

About this event

2026 PPA Golf Scramble

1001 Golf Club Rd

Wausau, WI 54403, USA

Foursome for Golf with Cart
$500

Limited to 18 Teams!

Registration includes:

  • VIP Happy Hour with 2 drink tickets per player
  • 9 holes of golf with cart
  • Delicious steak dinner
Dinner Only
$30

Includes:

  • Delicious steak dinner (with a potato, veggie, and dessert).

Price is per person. Dinner begins at 6:30pm.

Team Game Bundle
$200

Includes:

  • (4) Mulligans
  • (4 Per Player) Attempts for Putting Game
  • (4) Poker Cards
  • (4) Kernel Guess Game Entries
Mulligans (For Team)
$20

Includes:

  • (4) Mulligans

Note: Included in Team Bundle, do not purchase both.

Individual Game Bundle
$45

Includes:

  • (4) Attempts for Putting Game
  • (1) Poker Card
  • (1) Kernel Guess Game Entries

Note: Included in Team Bundle, do not purchase both.

Meal Sponsor (Foursome for Golf Included)
$850

Meal Sponsor (Limited to 2 Sponsors)

Your sponsorship includes:

  • Company logo featured on the rotating display screen.
  • Recognition in the golf event booklet.
  • Sponsor signage displayed at the meal tables.
  • One foursome for golf, including carts.
Happy Hour Sponsor
$500

Happy Hour Sponsor (Limited to 1 Sponsor)

Your sponsorship includes:

  • Company logo featured on the rotating display screen during Happy Hour.
  • Recognition in the golf event booklet.
Drink Ticket Sponsor
$300

Drink Ticket Sponsor (Limited to 2 Sponsors)

Your sponsorship includes:

  • Company logo prominently featured on all event drink tickets.
  • Recognition in the golf event booklet.
Hole Event Sponsor
$250

Hole Sponsor (Limited to 9 Sponsors)

Your sponsorship includes:

  • Company signage displayed at a designated golf hole.
  • Opportunity to host an interactive hole activity and engage directly with golfers.
  • Recognition in the golf event booklet.
Swag Bag/Prize Sponsor
Free

Swag Bag & Prize Sponsor

  • Provide a promotional item for golfer swag bags (72 golfers) and/or a prize for golf or game winners.
  • Receive recognition in the golf event booklet.
  • Coordinate item pick-up or drop-off with Kelsey ([email protected] or 715-581-7778) prior to the event.
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