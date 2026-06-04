2026 PRCA Classic

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About this event
Sponsorship Includes: 4 Complimentary Foursomes 8 Drink tickets per team (2 per player) Premium logo placement on all event materials Premium social media recognition Premium digital advertising on campus TV & website sponsor page Advertising Signage at a hole 1 Premium Swag Bag per player
Sponsorship Includes:
3 Complimentary Foursomes 8 Drink tickets per team (2 per player) Premium logo placement on all event materials Social media recognition Digital advertising on campus TV & website sponsor page Advertising Signage at a hole 1 Swag Bag per player
Sponsorship Includes:
2 Complimentary Foursomes 8 Drink tickets per team (2 per player) Logo placement on all event materials Premium social media recognition Digital advertising on campus TV & website sponsor page 1 Swag Bag per player
Sponsorship Includes:
1 Complimentary Foursome 8 Drink tickets per team (2 per player) Logo placement on all event materials Social media recognition Digital advertising on campus TV & website sponsor page 1 Swag Bag per player
Sponsorship Includes:
Advertising signage at contest hole Advertising at course entrance
Sponsorship Includes:
Advertising signage at contest hole Advertising at course entrance
Sponsorship Includes:
Advertising signage at contest hole Advertising at course entrance
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