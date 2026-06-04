Park Row Christian Academy

Hosted by

Park Row Christian Academy

About this event

2026 PRCA Classic

4001 W Park Row Dr

Arlington, TX 76013, USA

Platinum Sponsorship item
Platinum Sponsorship
$3,000
This is a group ticket, it includes 16 tickets

Sponsorship Includes: 4 Complimentary Foursomes 8 Drink tickets per team (2 per player) Premium logo placement on all event materials Premium social media recognition Premium digital advertising on campus TV & website sponsor page Advertising Signage at a hole 1 Premium Swag Bag per player

Gold Sponsorship item
Gold Sponsorship
$2,500
This is a group ticket, it includes 12 tickets

Sponsorship Includes:

3 Complimentary Foursomes 8 Drink tickets per team (2 per player) Premium logo placement on all event materials Social media recognition Digital advertising on campus TV & website sponsor page Advertising Signage at a hole 1 Swag Bag per player

Silver Sponsorship item
Silver Sponsorship
$2,000
This is a group ticket, it includes 8 tickets

Sponsorship Includes:

2 Complimentary Foursomes 8 Drink tickets per team (2 per player) Logo placement on all event materials Premium social media recognition Digital advertising on campus TV & website sponsor page 1 Swag Bag per player

Bronze Sponsorship item
Bronze Sponsorship
$1,500
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Sponsorship Includes:

1 Complimentary Foursome 8 Drink tickets per team (2 per player) Logo placement on all event materials Social media recognition Digital advertising on campus TV & website sponsor page 1 Swag Bag per player

Hole Sponsor item
Hole Sponsor
$250
Advertising signage at hole, vendor Table Setup at hole (table & chairs not provided by golf course or PRCA) **vendor is welcome to sell items as long as they are not sold in pro shop
Hole-In-One Sponsor item
Hole-In-One Sponsor
$350

Sponsorship Includes:

Advertising signage at contest hole Advertising at course entrance

Longest Putt Sponsor item
Longest Putt Sponsor
$350
Sponsorship Includes: Advertising signage at contest hole Advertising at course entrance
Longest Drive Sponsor item
Longest Drive Sponsor
$350

Sponsorship Includes:

Advertising signage at contest hole Advertising at course entrance

Closest to the Pin Sponsor item
Closest to the Pin Sponsor
$350

Sponsorship Includes:

Advertising signage at contest hole Advertising at course entrance

1st Place Sponsor item
1st Place Sponsor
$400
As the 1st Place Sponsor, your contribution will provide the grand prize for the winning team of the 2025 PRCA Classic Golf Tournament. Includes: Recognition during awards presentation Business logo featured on event signage and printed materials Logo or name listed on PRCA’s website and social media Opportunity to include promotional item or business card in player swag bags
2nd Place Sponsor item
2nd Place Sponsor
$250
As the 2nd Place Sponsor, your contribution will provide the prize for the 2nd place of the 2025 PRCA Classic Golf Tournament. Includes: Recognition during awards presentation Business logo featured on event signage and printed materials Logo or name listed on PRCA’s website and social media Opportunity to include promotional item or business card in player swag bags
3rd Place Sponsor item
3rd Place Sponsor
$100
As the 3rd Place Sponsor, your contribution will provide the prize for the 3rd place team of the 2025 PRCA Classic Golf Tournament. Includes: Recognition during awards presentation Business logo featured on event signage and printed materials Logo or name listed on PRCA’s website and social media Opportunity to include promotional item or business card in player swag bags
Foursome Team item
Foursome Team
$400
This is a group ticket, it includes 4 tickets
Team registration includes for 4 players: ✔️ 18 holes of golf ✔️ Golf cart ✔️ Breakfast and lunch ✔️ Swag bag for each player ✔️ PRCA Classic tournament t-shirt (one per player). Raffle tickets will also be available for purchase at the event for a chance to win great prizes!
Individual Player item
Individual Player
$125
Registration includes: ✔️ 18 holes of golf ✔️ Golf cart ✔️ Breakfast and lunch ✔️ Swag bag ✔️ PRCA Classic tournament t-shirt Raffle tickets will be available for purchase at the event for chances to win exciting prizes!
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