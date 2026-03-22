Clear Lake Lunar Rendezvous Festival, Inc.

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2026 Program Ads

Fashion Show Full Page
$150
Available until May 28

Ad Size: Portrait - 7 3/4" x 10 1/4"


Color Format:
All interior ads: grayscale (black-and-white).


Covers (front, inside front, back, inside back): full color.


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Deadline:

Thursday, May 28, 2026 @ 11:55 PM

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  • 300 dpi resolution
0
Fashion Show Half Page
$85
Available until May 28

Ad Size: Landscape - 7 3/4" x 5 1/8"


Color Format:
All interior ads: grayscale (black-and-white).


Covers (front, inside front, back, inside back): full color.


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Deadline:

Thursday, May 28, 2026 @ 11:55 PM

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Fashion Show Quarter Page
$65
Available until May 28

Ad Size: Portrait - 3 7/8" x 5 1/8"


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All interior ads: grayscale (black-and-white).


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Thursday, May 28, 2026 @ 11:55 PM

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Coronation Ball Full Page
$150
Available until May 28

Ad Size: Portrait - 7 3/4" x 10 1/4"


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All interior ads: grayscale (black-and-white).


Covers (front, inside front, back, inside back): full color.


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Thursday, May 28, 2026 @ 11:55 PM

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Coronation Ball Half Page
$85
Available until May 28

Ad Size: Landscape - 7 3/4" x 5 1/8"


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All interior ads: grayscale (black-and-white).


Covers (front, inside front, back, inside back): full color.


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Coronation Ball Quarter Page
$65
Available until May 28

Ad Size: Portrait - 3 7/8" x 5 1/8"


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All interior ads: grayscale (black-and-white).


Covers (front, inside front, back, inside back): full color.


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Let Us Create Your Program Ad(s)
$15
Available until May 28

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