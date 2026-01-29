Passionately Pink of Coffee County

Passionately Pink of Coffee County

2026 Purses With A Pink Purpose 3rd Annual Bingo Night

100 W College Park Dr

Douglas, GA 31533, USA

VIP TABLE - SEATS 8 PEOPLE
$1,200

30 Minute Early Entry at 5:00

Business Name on Table

Dinner and Beverages

Champagne and Server at Table

10 Bingo Cards and 1 Dauber at Each Seat.

PINK TABLE - SEATS 6
$750

Business Name on Table

Dinner and Beverages

10 Bingo Cards and 1 Dauber at Each Seat.

Single Seat Tickets
$125

Dinner and Beverages

10 Bingo Cards and 1 Dauber Each

Gucci Rolling Suitcase Raffle - One Ticket
$20

Your name on ONE TICKET will be entered in the drawing for a Gucci Rolling Suitcase at the event.

Gucci Rolling Suitcase - Six Ticket Pack
$100

Your name on SIX TICKETS will be entered in the drawing for a Gucci Rolling Suitcase at the the event.

