Masjid Warithuddeen Mohammed

Hosted by

Masjid Warithuddeen Mohammed

About this event

2026 Ramadan | Iftar Sponsorship

6641 Bellfort Ave

Houston, TX 77087, USA

Weekday Iftar Sponsorship | Wednesday, Feb 18
$225

Iftar sponsorship for Mon -Thu | 10 - 15 people is ~$225.

Weekday Iftar Sponsorship | Thursday, Feb 19
$225

Iftar sponsorship for Sun -Thu | 10 - 15 people is ~$225.

Weekend Iftar Sponsorship | Friday, Feb 20
$525

Iftar sponsorship for Fri - Sun | 25 - 35 people is ~$525.

Weekend Iftar Sponsorship | Saturday, Feb 21
$525

Iftar sponsorship for Fri - Sat | 25 - 35 people is ~$525.

Sisters Qiyam

Weekend Iftar Sponsorship | Sunday, Feb 22
$225

Iftar sponsorship for Sun -Thu | 10 - 15 people is ~$225.

Weekday Iftar Sponsorship | Monday, Feb 23
$225

Iftar sponsorship for Sun -Thu | 10 - 15 people is ~$225.

Weekday Iftar Sponsorship | Tuesday, Feb 24
$225

Iftar sponsorship for Sun -Thu | 10 - 15 people is ~$225.

Weekday Iftar Sponsorship | Wednesday, Feb 25
$225

Iftar sponsorship for Sun -Thu | 10 - 15 people is ~$225.

Weekday Iftar Sponsorship | Thursday, Feb 26
$225

Iftar sponsorship for Sun -Thu | 10 - 15 people is ~$225.

Weekday Iftar Sponsorship | Friday, Feb 27
$1,500

Iftar sponsorship for Fri - Sat | 75- 100 people is ~$1500

*Ramadan Session

Weekend Iftar Sponsorship | Saturday, Feb 28
$1,500

Iftar sponsorship for Fri - Sat | 100 people is ~$1500

*Ramadan Session

Weekday Iftar Sponsorship | Sunday, Mar 1
$525

*Ramadan Session | 25 - 35 people ~$525

Weekday Iftar Sponsorship | Monday, Mar 2
$225

Iftar sponsorship for Sun -Thu | 10 - 15 people is ~$225


Weekday Iftar Sponsorship | Tuesday, Mar 3
$225

Iftar sponsorship for Sun -Thu | 10 - 15 people is $225.

Weekday Iftar Sponsorship | Wednesday, Mar 4
$225

Iftar sponsorship for Sun -Thu | 10 - 15 people is ~$225.

Weekday Iftar Sponsorship | Thursday, Mar 5
$225

Iftar sponsorship for Sun -Thu | 10 - 15 people is ~$225.

Weekday Iftar Sponsorship | Friday, Mar 6
$225

Iftar sponsorship for Fri - Sat | 25 - 35 people is ~$525

Weekday Iftar Sponsorship | Saturday, Mar 7
$525

Iftar sponsorship for Fri - Sat | 25 - 35 people is ~$525

Weekday Iftar Sponsorship | Saturday, Mar 7 (Youth Iftar)
$525

Iftar sponsorship for Fri - Sat | 25 - 35 people is ~$525

Weekday Iftar Sponsorship | Sunday, Mar 8
$225

Iftar sponsorship for Sun -Thu | 10 - 15 people is $225.

Weekday Iftar Sponsorship | Monday, Mar 9
$225

Iftar sponsorship for Sun -Thu | 10 - 15 people is ~$225.

Weekday Iftar Sponsorship | Tuesday, Mar 10
$225

Iftar sponsorship for Sun -Thu | 10 - 15 people is ~$225.

Weekday Iftar Sponsorship | Wednesday, Mar 11
$225

Iftar sponsorship for Sun -Thu | 10 - 15 people is ~$225.

Weekday Iftar Sponsorship | Thursday, Mar 12
$225

Iftar sponsorship for Sun -Thu | 10 - 15 people is $225.

Weekend Iftar Sponsorship | Friday, Mar 13
$525

Iftar sponsorship for Fri - Sat | 25 - 35 people is ~$525

Weekend Iftar Sponsorship | Saturday, Mar 14
$525

Iftar sponsorship for Fri - Sat | 25 - 35 people is $525

Weekday Iftar Sponsorship | Sunday, Mar 15
$225

Iftar sponsorship for Sun -Thu | 10 - 15 people is ~$225.

Weekday Iftar Sponsorship | Monday, Mar 16
$225

Iftar sponsorship for Sun -Thu | 10 - 15 people is ~$225.

Weekday Iftar Sponsorship | Tuesday, Mar 17
$225

Iftar sponsorship for Sun -Thu | 10 - 15 people is $225.

Weekday Iftar Sponsorship | Wednesday, Mar 18
$225

Iftar sponsorship for Sun -Thu | 10 - 15 people is ~$225.

Add a donation for Masjid Warithuddeen Mohammed

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!