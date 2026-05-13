SAI North by Northwest Region 13

Hosted by

SAI North by Northwest Region 13

About this event

2026 Regional Assessment

Director Affiliate item
Director Affiliate
$108

Director-Affiliate-Chorus Director-Adult-FSA

Legacy Member with FSA item
Legacy Member with FSA
$108

Legacy-Chapter Member-Adult-FSA

Lifetime Member with FSA item
Lifetime Member with FSA
$108

Lifetime Membership-Chapter Member-Adult-FSA

Lifetime Paid Member with FSA item
Lifetime Paid Member with FSA
$168

Lifetime Paid-Chapter Member-Adult-FSA

Lifetime Paid Member without FSA item
Lifetime Paid Member without FSA
$60

Lifetime Membership-Chapter Member-Adult-Waived

Member 3 years with FSA item
Member 3 years with FSA
$168

Member 3 years-Chapter Member-Adult-FSA

Member 5 years with FSA item
Member 5 years with FSA
$168

Member 5 years-Chapter Member-Adult-FSA

Member 5 years without FSA item
Member 5 years without FSA
$60

Member 5 years-Chapter Member-Adult-Waived

Regular Membership with FSA item
Regular Membership with FSA
$168

Regular Membership-Chapter Member-Adult-FSA

Regular Membership without FSA item
Regular Membership without FSA
$60

Regular Membership-Chapter Member-Adult-Waived

Youth Member with FSA item
Youth Member with FSA
$84

Regular Membership-Chapter Member-Youth-FSA

Alternate Region member with FSA item
Alternate Region member with FSA
$168

Regular Membership-Alternate Region-Adult -FSA

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!