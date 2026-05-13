2026 Regional Assessment

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About this event
Director-Affiliate-Chorus Director-Adult-FSA
Legacy-Chapter Member-Adult-FSA
Lifetime Membership-Chapter Member-Adult-FSA
Lifetime Paid-Chapter Member-Adult-FSA
Lifetime Membership-Chapter Member-Adult-Waived
Member 3 years-Chapter Member-Adult-FSA
Member 5 years-Chapter Member-Adult-FSA
Member 5 years-Chapter Member-Adult-Waived
Regular Membership-Chapter Member-Adult-FSA
Regular Membership-Chapter Member-Adult-Waived
Regular Membership-Chapter Member-Youth-FSA
Regular Membership-Alternate Region-Adult -FSA
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