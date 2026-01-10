Icelandic Sheepdog Association of America

Icelandic Sheepdog Association of America

2026 Regional Specialty Confo Prizes + Ribbon Sponsorship

Best of Breed item
Best of Breed
$65

Ribbon + prize

Best of Winners item
Best of Winners
$65

Ribbon + prize

Best of Opposite item
Best of Opposite
$65

Ribbon + prize

Select Dog item
Select Dog
$45

Ribbon + prize

Select Bitch item
Select Bitch
$45

Ribbon + prize

Winners Bitch item
Winners Bitch
$45

Ribbon + prize

Winners Dog item
Winners Dog
$45

Ribbon + prize

Reserve Winners Dog item
Reserve Winners Dog
$45

Ribbon + prize

Reserve Winners Bitch item
Reserve Winners Bitch
$45

Ribbon + prize

Best of Breed Owner Handled item
Best of Breed Owner Handled
$65

Ribbon + prize

Best Bred By item
Best Bred By
$45

Ribbon + prize

Best Puppy item
Best Puppy
$45

Ribbon + prize

Best Veteran item
Best Veteran
$45

Ribbon + prize

Award of Merit item
Award of Merit
$45

Ribbon + prize. This represents a single award of merit, but you are welcome to sponsor multiple

1st - 4th Places for Regular class item
1st - 4th Places for Regular class
$45

Ribbon for 1st - 4th place in the regular classes. Includes a prize for 1st place.

Best Junior item
Best Junior
$45

Ribbon + prize

Reserve Best Junior item
Reserve Best Junior
$45

Ribbon + prize

BPUP Best of Breed item
BPUP Best of Breed
$10

Ribbon + prize

BPUP Best of Opposite item
BPUP Best of Opposite
$10

Ribbon + prize

