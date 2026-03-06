Rocky Hill Baseball Booster Club Inc.

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Rocky Hill Baseball Booster Club Inc.

About this event

2026 RHHS Baseball & Softball Golf Tournament

245 Hartford Rd

New Britain, CT 06053, USA

GRAND SLAM - Exclusive Dinner Sponsor
$3,000
Available until Sep 28

Exclusive Dinner Sponsor

  • Company banner in dining room
  • Tee sign included
  • Recognition during the awards announcements
  • Recognition on RHHS Softball & Baseball Social Media
HOME RUN - Premiere Sponsor
$1,000
Available until Sep 28

Premiere Sponsor

  • Company logo signage at registration table
  • Tee sign included
  • Recognition during the awards announcements
  • Recognition on RHHS Softball & Baseball Social Media
TRIPLE - Exclusive Golf Cart Sponsor
$750

Exclusive Golf Cart Sponsor

  • Company logo on ALL golf carts
  • Tee sign included
  • Company promotional material in each golf cart (optional)
  • Recognition on RHHS Softball & Baseball Social Media
DOUBLE - Long Drive Hole Sponsor
$500
Available until Sep 28

Long Drive Hole Sponsor

  • Exclusive sponsor sign placed prominently at the tee box
  • Recognition during the awards announcements
  • Recognition on RHHS Softball & Baseball Social Media
DOUBLE - Closest To Pin Hole Sponsor
$500
Available until Sep 28

Closest To Pin Hole Sponsor

  • Exclusive sponsor sign placed prominently at the tee box
  • Recognition during the awards announcements
  • Recognition on RHHS Softball & Baseball Social Media
SINGLE - Tee Sponsor
$150
Available until Sep 28

Corporate Tee Sponsor

  • Tee sign placed prominently at the tee box
  • Recognition on RHHS Softball & Baseball Social Media
PINCH HIT - Pay What You Can Ticket
Pay what you can

Want to support our tournament but don't play golf? Or can't make it that day? Pay what you can and support our softball and baseball programs.

Golf Foursome
$600
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Includes golf, cart and food provided for 4 golfers

Golf Participant
$150

Includes golf, cart and food provided

Birdie Bag
$50

($65 VALUE) Includes:

  • Two Mulligan Tickets. May Not Be Used on Par 3’s
  • 25 Raffle Tickets
  • $10K Hole-In-One Contest Entry (Only Option to Participate)
  • Forward Tee Pass – Use once per round on a par 5 or tough hole.
  • Mike’s Golf Outlet Coupon Card
  • Dick's Sporting Goods Coupon Card
25 Raffle Tickets
$20

Purchase 25 Raffle Tickets

10 Raffle Tickets
$10

Purchase 10 Raffle Tickets

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