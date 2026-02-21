2026 RSBA Gala Auction Checkout

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About this event
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Paddle #842 Steve Bratcher
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Paddle #823 Brian Smith
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Paddle # 854 Pricilla Looper
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Paddle # 849 Terry Owens
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Paddle #843 Dawn Scholl
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Paddle #849 Terry Owens
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Paddle # 848 Matthew Smith
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Paddle #851 Jassmine King
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Paddle # 851 Jassmine King
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Paddle #810 Richard Ciresi
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Paddle #852 Renae Ford
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Paddle #846 Ashley Jones
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Paddle #833 David Hodges
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