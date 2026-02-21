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2026 RSBA Gala Auction Checkout

#1: Kiowana E. Phillips - One Shot Firearms Academy LLC
$150

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Paddle #842 Steve Bratcher

#2: Local Authors basket donated by Vine Grove City Council
$125

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Paddle #823 Brian Smith

#3: AAB Mobile Laundry-Wine Glasses and Rest basket
$175

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Paddle # 854 Pricilla Looper

#4: Jeannie Lett - Coconut cake
$125

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Paddle # 849 Terry Owens

#5: Purse and Jewelry Bundle
$300

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Paddle #843 Dawn Scholl

#6: 3 Consulting Sessions-Moving Forward Consulting and Coac
$50

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Paddle #849 Terry Owens

#7: Riches and Glory Photo Shoot
$150

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Paddle # 848 Matthew Smith

#8: Lindsey Golf Course
$350

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Paddle #851 Jassmine King

#9: Kate Spade Bundle
$530

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Paddle # 851 Jassmine King

#10: Matt's Vacation Give away
$500

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Paddle #810 Richard Ciresi

#11: Jeannie Lett - Vacation Giveaway
$500

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Paddle #852 Renae Ford

#12: Pass the Hat
$1,100

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Paddle #846 Ashley Jones

UK Basketball Tickets
$300

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Paddle #833 David Hodges

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