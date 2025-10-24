2026 Ryze2Flye "Roaring 20's" Gala "The Great Gatsby Meets Harlem Nights"

Hosted by
About this event
Bolingbrook, IL 60490, USA
PER PERSON
PREMIER ACCESS & SEATING, 2 BOTTLES OF WINE PER TABLE, 2 COMPLEMENTARY DRINK TICKETS, AND A GIFT SWAG BAG
TABLE OF 8
This ticket is designated for Sponsors and Partners, INCLUDES: PREMIER ACCESS & SEATING, 2 BOTTLES OF WINE PER TABLE, 2 COMPLEMENTARY DRINK TICKETS, AND A GIFT SWAG BAG
This ticket is designated for Exhibitors to showcase product/merchandise
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!