Francis Scott Key Elementary/Middle School

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Francis Scott Key Elementary/Middle School

About this event

2026 Scramble for the Arts Golf Tournament

2309 Ridge Rd

Windsor Mill, MD 21244, USA

Foursome
$575

Four is a party!

Twosome
$300

Two can be as bad as one...

Single Golfer
$150

One is the loneliest number.

Hole Sponsor
$250

Sponsor a tee box or green with your company logo or personalized message.

Sponsor + Foursome
$775

Includes one foursome and one tee box or green sponsorship (company logo or personalized message)

Tournament Sponsor
$1,200

Includes one foursome, one tee box or green sponsorship, plus exclusive beverage or golf cart sponsorship (company logo or personalized message) and logo on tournament banner.

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