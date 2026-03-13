2026 Scramble for the Arts Golf Tournament

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Four is a party!
Two can be as bad as one...
One is the loneliest number.
Sponsor a tee box or green with your company logo or personalized message.
Includes one foursome and one tee box or green sponsorship (company logo or personalized message)
Includes one foursome, one tee box or green sponsorship, plus exclusive beverage or golf cart sponsorship (company logo or personalized message) and logo on tournament banner.
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