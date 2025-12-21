Sleepy Dog Books Foundation

2026-SDB Foundation Golden Gala Sponsorship

103 E Preston, Mt Pleasant, MI 48858

Book Worm Sponsorship
$250

Candy Logo Sign Slideshow Recognition at Event Announcment and Thanks during Event

Page Turner Sponsorship
$500

Candy Logo Sign Slideshow Recognition at Event Verbal Thanks during Event Facebook Recognition 2 Tickets

Book Lover Sponsorship
$1,000

Candy Logo Sign Slideshow Recognition at Event Verbal Thanks during Event Facebook Recognition 4 Tickets

Word Worrier Sponsorship
$2,500

Candy Logo Sign Slideshow Recognition at Event Verbal Thanks during Event Dedicated Facebook Recognition Cocktail Table Logo 6 Tickets

Literacy Legacy Sponsorship
$5,000

Candy Logo Sign Slideshow Recognition at Event Verbal Thanks during Event Dedicated Facebook Recognition Full Table Logo 8 Tickets

Book Vending Machine Sponsorship
$10,000

Logo/ Co-Branded Book Vending Machine and 300 books!

10 Tickets

