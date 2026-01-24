Calvary Bible Church (Trail Life TX-1136)

Hosted by

Calvary Bible Church (Trail Life TX-1136)

About this event

2026 Shoot Out for Trail Life

8270 Aledo Rd

Fort Worth, TX 76126, USA

Individual Shooter
$150
Available until Mar 10
Individual Shooter
$175
Team (4 person)
$650
This is a group ticket, it includes 4 tickets
Station Sponsor
$300

Signage at each station sponsored, limit 10.

Bronze Sponsorship
$750

Tier 4 placement on banner.

Silver Sponsorship
$2,000
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Tier 3 placement on banner, 1 Team, Table Signage

Gold Sponsorship
$3,000
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Tier 2 placement on banner, 1 Team, Secondary Station Sign, Swag Package, Shells, Table Signage

Platinum Sponsorship
$5,000
This is a group ticket, it includes 8 tickets

Primary placement on banner, 2 Teams, Name at every station, Swag Package, Shells, Reserve Table, Table Signage, Awards Mention

Day Pass
$40

For non-shooters, come hang out and support Trail Life for the day!

Trail Life Hat
$40
Trail Life T-Shirt
$20
Raffle Ticket
$20
Add a donation for Calvary Bible Church (Trail Life TX-1136)

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!