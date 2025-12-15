Kappa Phi Chapter Mke

Hosted by

Kappa Phi Chapter Mke

About this event

2026 Sneaker & MasQUErade Fundraising Gala

6200 Good Hope Rd

Milwaukee, WI 53223, USA

EARLY BIRD SPECIAL! - FIRST 50 TICKETS
$80
Available until Mar 1

NOTE: $25 of the General Admission ticket purchase will be donated to the Clarence Parrish Foundation.

ALERT: AT CHECKOUT THE SVC FEE CAN BE CHANGED TO ZERO. IN THE ORDER SUMMARY BOX CHANGE THE DEFAULT 15% TO "OTHER" & ENTER ZERO.

General Admission
$85

NOTE: $25 of the General Admission ticket purchase will be donated to the Clarence Parrish Foundation.

ALERT: AT CHECKOUT THE SVC FEE CAN BE CHANGED TO ZERO. IN THE ORDER SUMMARY BOX CHANGE THE DEFAULT 15% TO "OTHER" & ENTER ZERO.

Pearl Level Sponsorship
$7,500
This is a group ticket, it includes 8 tickets
  • Premium brand visibility throughout the event (step-and-repeat, banners, program booklet, digital media)
  • On-stage remarks from an organization representative
  • VIP reserved table with 8 complimentary tickets
  • Community storytelling opportunities tied to scholarships, youth programming, and small business empowerment
  • Opportunity to highlight community impact resources
  • Eight (8) complimentary drink tickets
  • One (1) complimentary bottle of table wine
  • ALERT: AT CHECKOUT THE SVC FEE CAN BE CHANGED TO ZERO. IN THE ORDER SUMMARY BOX CHANGE THE DEFAULT 15% TO "OTHER" & ENTER ZERO.
Gold Level Sponsorship
$5,000
This is a group ticket, it includes 6 tickets
  • Recognition on all marketing materials, including digital media
  • Verbal recognition throughout the event
  • Reserved table with 8 complimentary tickets
  • Logo placement on event signage and program booklet
  • Eight (8) complimentary drink tickets
  • One (1) complimentary bottle of table wine

ALERT: AT CHECKOUT THE SVC FEE CAN BE CHANGED TO ZERO. IN THE ORDER SUMMARY BOX CHANGE THE DEFAULT 15% TO "OTHER" & ENTER ZERO.

Purple Level Sponsorship
$3,500
This is a group ticket, it includes 4 tickets
  • Recognition on marketing materials, including digital media
  • Verbal recognition during the event
  • Reserved table with 8 complimentary tickets
  • Logo placement on program booklet
  • One (1) complimentary bottle of table wine

    ALERT: AT CHECKOUT THE SVC FEE CAN BE CHANGED TO ZERO. IN THE ORDER SUMMARY BOX CHANGE THE DEFAULT 15% TO "OTHER" & ENTER ZERO.
Friendship Level Sponsorship
$2,500
This is a group ticket, it includes 6 tickets
  • Recognition on marketing materials, including digital media
  • Verbal recognition during the event
  • Reserved table with 8 complimentary tickets
  • Logo recognition on table tents
  • One bottle of table wine

    ALERT: AT CHECKOUT THE SVC FEE CAN BE CHANGED TO ZERO. IN THE ORDER SUMMARY BOX CHANGE THE DEFAULT 15% TO "OTHER" & ENTER ZERO.
Divine Nine Level Sponsorship
$1,000
This is a group ticket, it includes 10 tickets
  • Reserved table with 10 complimentary tickets
  • Verbal recognition during the event
  • Logo recognition on table tents
  • One bottle of table wine

    ALERT: AT CHECKOUT THE SVC FEE CAN BE CHANGED TO ZERO. IN THE ORDER SUMMARY BOX CHANGE THE DEFAULT 15% TO "OTHER" & ENTER ZERO.
Add a donation for Kappa Phi Chapter Mke

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!