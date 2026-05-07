2026 SOBA Education & Training Symposium | Sponsorships

About this shop
Double Exhibit Space
Two Conference Registrations
Presentation during general session
Exclusive Sponsorship of one premier event: Opening Reception or Awards Dinner
SOBA Membership ($600 value)
Members-only pricing for exhibit space ($600 value)
Feature post in SOBA Access members-only community
Company Logo on Symposium Banner
Recognition: in mobile app, in SOBA newsletter, on website with direct link to sponsor,
Promo item in attendee bag
Recognized sponsor of (one): Hospitality Room Boating, Access Site Tour (off-site), Exhibitor Networking Reception
SOBA Membership ($600 value)
Members-only pricing for exhibit space ($600 value)
Feature post in SOBA Access members-only community
Company Logo on Symposium Banner
Recognition: in mobile app, in SOBA newsletter, on website with direct link to sponsor,
Promo item in attendee bag
Recognized sponsor of (one):
Company Logo on Symposium Banner All Bronze level benefits
Recognition in mobile app, in SOBA newsletter, on website
Promo item in attendee bag
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