States Organization For Boating Access

Offered by

States Organization For Boating Access

About this shop

2026 SOBA Education & Training Symposium | Sponsorships

Platinum Level
$10,000

Double Exhibit Space

Two Conference Registrations

Presentation during general session

Exclusive Sponsorship of one premier event: Opening Reception or Awards Dinner

SOBA Membership ($600 value)

Members-only pricing for exhibit space ($600 value)

Feature post in SOBA Access members-only community

Company Logo on Symposium Banner

Recognition: in mobile app, in SOBA newsletter, on website with direct link to sponsor,

Promo item in attendee bag 

0
Gold Level
$2,500

Recognized sponsor of (one): Hospitality Room Boating, Access Site Tour (off-site), Exhibitor Networking Reception 

SOBA Membership ($600 value)

Members-only pricing for exhibit space ($600 value)

Feature post in SOBA Access members-only community

Company Logo on Symposium Banner

Recognition: in mobile app, in SOBA newsletter, on website with direct link to sponsor,

Promo item in attendee bag 


0
Silver Level
$1,000

Recognized sponsor of (one):

  • Breakfast – Tuesday or Wednesday
  • AM/ PM Breaks – Tuesday or Wednesday
  • Keynote Speaker - Awards Dinner

Company Logo on Symposium Banner All Bronze level benefits

0
Bronze Level
$500

Recognition in mobile app, in SOBA newsletter, on website

Promo item in attendee bag 

0
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