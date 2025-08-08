2026 Sponsors

White Level
$250

Company logo listing on Project Graduation's website.

Red Level
$500

Logo recognition on all Project Graduation's emails & social media. Company logo listing on Project Graduation's website.

Black Level
$1,000

Logo recognition on all Project Graduation's emails & social media. Company logo listing on Project Graduation's website​​​. Logo inclusion on sponsor cards, table tents, at parent guardian events.

Silver Level
$2,500

Logo recognition on all Project Graduation's emails & social media. Company logo listing on Project Graduation's website. Inclusion on sponsor cards/table tents at Parent/Guardian Events. Logo inclusion on signage at all events

Cavalier Level
$5,000

Logo recognition on all Project Graduation's emails & social media. Company logo listing on Project Graduation's website. Inclusion on sponsor cards/table tents at Parent/Guardian Events. Logo inclusion on Signage at all Events Branded Banner at Graduation

