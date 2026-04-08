2026 Sponsorship

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*INCLUDES PREMIER SIGNAGE ALONG ROUTE & BLOCK PARTY; top billing on website and logo featured on billboard marketing, OPTION TO SETUP ALONG ROUTE FOR BUSINESS VISIBILITY.
OPPORTUNITY TO PLACE ITEMS IN EVENT SWAG BAG; SOCIAL MEDIA SPOTLIGHT; 20 RIDE & DRINK TICKETS.
*INCLUDES PREMIER SIGNAGE ALONG ROUTE & BLOCK PARTY; BUSINESS NAME ON T-SHIRT; OPTION TO SETUP ALONG ROUTE FOR BUSINESS VISIBILITY.
OPPORTUNITY TO PLACE ITEMS IN EVENT SWAG BAG; SOCIAL MEDIA SPOTLIGHT; 10 RIDE & DRINK TICKETS.
*INCLUDES SIGNAGE ALONG ROUTE & BLOCK PARTY; BUSINESS NAME ON T-SHIRT; OPTION TO SETUP ALONG ROUTE FOR BUSINESS VISIBILITY.
OPPORTUNITY TO PLACE ITEMS IN EVENT SWAG BAG; SOCIAL MEDIA SPOTLIGHT; 8 RIDE & DRINK TICKETS.
*INCLUDES SIGNAGE ALONG ROUTE; BUSINESS NAME ON T-SHIRT
OPPORTUNITY TO PLACE ITEMS IN EVENT SWAG BAG; SOCIAL MEDIA SPOTLIGHT; 4 RIDE & DRINKTICKETS.
*OPPORTUNITY TO PLACE ITEMS IN EVENT SWAG BAG; SOCIAL MEDIA SPOTLIGHT; 2 RIDE & DRINK TICKETS.
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