2026 Sponsorship A Holiday To Remember

$2,000
Premier logo placement on all event signage, marketing materials, media releases, and website
Year-round social media recognition and featured event promotions
Dedicated Sponsor Highlight story shared via social media and marketing materials
A Holiday to Remember Fireworks Sponsor
$1,000
Logo placement on all event signage, marketing materials, media releases, and website footer
Ongoing social media recognition and event promotions
Sponsor Highlight story featured in marketing and social media
A Holiday to Remember Santa & Mrs. Claus Sponsor
$500
Name recognition on all event signage and marketing materials
Business listing on website footer
Year-round social media recognition
A Holiday to Remember Kid Activity Sponsor
$200
Name recognition on event signage and marketing materials
Business listed on website footer
Social media recognition throughout the year
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!