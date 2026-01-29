2026 Sponsorship Opportunities

About this event
All Events | $2,000 per event
Premier logo placement on all event signage, marketing materials, media releases, and website
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Year-round social media recognition and featured event promotions
Dedicated Sponsor Highlight story shared via social media and marketing materials
6 Tickets for Chocolate Walk in Downtown Tiffin
Tiffin's Wild Goose Chase “Golden Goose” Sponsor
Summer Kick Off Concert: Out of Eden: An Eagles Tribute on-stage thank-you
Spook-A-Round Downtown Donut & Cider Sponsor + logo on all treat bags
A Holiday to Remember Fireworks Sponsor
All Events | $1,000 per event
Logo placement on all event signage, marketing materials, media releases, and website footer
Ongoing social media recognition and event promotions
Sponsor Highlight story featured in marketing and social media
4 Tickets for Chocolate Walk in Downtown Tiffin
Tiffin's Wild Goose Chase “Golden Goose” Prize Sponsor
Summer Kick Off Concert: Out of Eden: An Eagles Tribute on-stage thank-you
Spook-A-Round Downtown Costume Contest Sponsor + logo on treat bags
A Holiday to Remember Santa & Mrs. Claus Sponsor
All Events | $500 per event
Name recognition on all event signage and marketing materials
Business listing on website footer
Year-round social media recognition
2 Tickets for Chocolate Walk in Downtown Tiffin
Summer Kick Off Concert: Out of Eden: An Eagles Tribute thank-you
Spook-A-Round Downtown Kid Activity Sponsor + name on treat bags
A Holiday to Remember Kid Activity Sponsor
All Events | $200 per event
Name recognition on event signage and marketing materials
Business listed on website footer
Social media recognition throughout the year
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!