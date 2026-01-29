Simply Shop Local

Hosted by

Simply Shop Local

About this event

2026 Sponsorship Opportunities

IMPACT
$10,000

All Events | $2,000 per event

Premier logo placement on all event signage, marketing materials, media releases, and website

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Year-round social media recognition and featured event promotions

Dedicated Sponsor Highlight story shared via social media and marketing materials

6 Tickets for Chocolate Walk in Downtown Tiffin

Tiffin's Wild Goose Chase “Golden Goose” Sponsor

Summer Kick Off Concert: Out of Eden: An Eagles Tribute on-stage thank-you

Spook-A-Round Downtown Donut & Cider Sponsor + logo on all treat bags

A Holiday to Remember Fireworks Sponsor

EMPOWER
$5,000

All Events | $1,000 per event

Logo placement on all event signage, marketing materials, media releases, and website footer

Ongoing social media recognition and event promotions

Sponsor Highlight story featured in marketing and social media

4 Tickets for Chocolate Walk in Downtown Tiffin

Tiffin's Wild Goose Chase “Golden Goose” Prize Sponsor

Summer Kick Off Concert: Out of Eden: An Eagles Tribute on-stage thank-you

Spook-A-Round Downtown Costume Contest Sponsor + logo on treat bags

A Holiday to Remember Santa & Mrs. Claus Sponsor

BUILD
$2,500

All Events | $500 per event

Name recognition on all event signage and marketing materials

Business listing on website footer

Year-round social media recognition

2 Tickets for Chocolate Walk in Downtown Tiffin

Summer Kick Off Concert: Out of Eden: An Eagles Tribute thank-you

Spook-A-Round Downtown Kid Activity Sponsor + name on treat bags

A Holiday to Remember Kid Activity Sponsor

IGNITE
$1,000

All Events | $200 per event

Name recognition on event signage and marketing materials

Business listed on website footer

Social media recognition throughout the year

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!