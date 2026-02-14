Conestoga PTO, Inc.

Offered by

Conestoga PTO, Inc.

About this shop

2026 Spring Carnival Wristbands & Cake Walk Tickets

1 Wristband
$15

Not required for admittance, required for all carnival games & activities for kids ages 3-12.

2 Wristbands
$25

Not required for admittance, required for all carnival games & activities for kids ages 3-12.

3 Wristbands
$35

Not required for admittance, required for all carnival games & activities for kids ages 3-12.

4 Wristbands
$40

Not required for admittance, required for all carnival games & activities for kids ages 3-12.

5 Wristbands
$50

Not required for admittance, required for all carnival games & activities for kids ages 3-12.

6 Wristbands
$60

Not required for admittance, required for all carnival games & activities for kids ages 3-12.
*If you need more than 6 wristbands please email [email protected] for assistance.

Cake Walk Ticket
$1

Each ticket will allow one round of the cake walk game. The winner of each round will take home a treat!

Add a donation for Conestoga PTO, Inc.

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!