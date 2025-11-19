2026 Squawk Dash Sponsorship

Squawk Sponsorship Level
$1,500

* Prime positioning/ large sizing of your logo on event banners, t-shirts, & school social media * Logo on our online pledge platform * Feature in our school-wide weekly newsletter * Personalized “thank you” video on social media

Dash Sponsorship Level
$1,000

* Prime positioning/ large sizing of your logo on event banners, t-shirts, & school social media * Personalized “thank you” video on social media

Climb Sponsorship Level
$500

* Logo placement on event banners, t-shirts, & school social media

Run Sponsorship Level
$250

* Logo placement on event banners & t-shirts

