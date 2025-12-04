2026 St. Landry Parish Business Summit

Hosted by
About this event
VIP name badges for 2 guests
Thank you in Monday Memo
Social Media Sponsorship Post
Branding included in program and around venue space
Branding included on a social media
Branding included in program and around venue space Branding included on two social media announcements
VIP name badges for 4 guests
Thank You Post in Monday Memo
Additional Benefits
2 Tickets to Horse & Harmony
Recognition at H&H
Branding included in press release
Branding included in program and around venue space
Branding included on multiple social media announcements
VIP name badges for 8 guests
Thank You Post in Monday Memo
Additional Benefits
4 Tickets to Horse & Harmony
Recognition on Signage at Event
Name Recognition in Press Release Reserved Table at Hoses & Harmony OR Name Recognition in the event’s Press Release
Branding included in press release
Branding included on various printed materials and social media announcements
Opportunity to introduce a breakout session
Premium Booth Placement
VIP name badges for 10 guests
VIP gift bags
Additional Benefits
8 Tickets to Horses & Harmony
Name Recognition at 3 Events
3 Social Media Posts
Weekly Recognition in Monday Memo
Recognition in Horses & Harmony Press Release
Presenting Partner of Business Summit
Branding included in press release
Branding included on all printed materials and social media announcements
Opportunity to introduce the closing remark speaker, Dr. Vincent June, Chancellor of SoLACC
Premium Booth Placement
VIP name badges for 16 guests
VIP gift bags
Additional Benefits
8 Tickets to Horses & Harmony
4 Tickets to Tangled in Tinsel
Reserved Table and Horses & Harmony and invitation to VIP reception
Name Recognition at 3 Events
4 Social Media Posts
Weekly Recognition in Monday Memo
Recognition in all Press Releases
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!