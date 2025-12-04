St.Landry Chamber of Commerce Foundation

St.Landry Chamber of Commerce Foundation

2026 St. Landry Parish Business Summit

332 E South St

Opelousas, LA 70570, USA

Community Friend
$250

VIP name badges for 2 guests

Thank you in Monday Memo

Social Media Sponsorship Post

Branding included in program and around venue space

Branding included on a social media


Supporter
$500

Branding included in program and around venue space Branding included on two social media announcements

VIP name badges for 4 guests

Thank You Post in Monday Memo


Additional Benefits

2 Tickets to Horse & Harmony

Recognition at H&H


Builder
$1,000

Branding included in press release

Branding included in program and around venue space

Branding included on multiple social media announcements

VIP name badges for 8 guests

Thank You Post in Monday Memo


Additional Benefits

4 Tickets to Horse & Harmony

Recognition on Signage at Event

Name Recognition in Press Release Reserved Table at Hoses & Harmony OR Name Recognition in the event’s Press Release

Champion
$2,500

Branding included in press release

Branding included on various printed materials and social media announcements

Opportunity to introduce a breakout session

Premium Booth Placement

VIP name badges for 10 guests

VIP gift bags


Additional Benefits

8 Tickets to Horses & Harmony

Name Recognition at 3 Events

3 Social Media Posts

Weekly Recognition in Monday Memo

Recognition in Horses & Harmony Press Release

Visionary
$5,000

Presenting Partner of Business Summit

Branding included in press release

Branding included on all printed materials and social media announcements

Opportunity to introduce the closing remark speaker, Dr. Vincent June, Chancellor of SoLACC

Premium Booth Placement

VIP name badges for 16 guests

VIP gift bags



Additional Benefits

8 Tickets to Horses & Harmony

4 Tickets to Tangled in Tinsel

Reserved Table and Horses & Harmony and invitation to VIP reception

Name Recognition at 3 Events

4 Social Media Posts

Weekly Recognition in Monday Memo

Recognition in all Press Releases


