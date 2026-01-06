2026 S.W.A.G. Showcase

Hosted by
This ticket purchase is for current S.W.A.G. families. One ticket purchase for $25 includes immediate family members only.
Cameo Sponsorship Benefit
- One Free Ticket
- Name/Logo on ECLN Website
Writer Sponsorship Benefits
- (2) Free Tickets
- Name/Logo on ECLN Website
Director Sponsorship Benefits
- (3) Free Tickets
- Name/Logo on ECLN Website
- Social media sponsorship announcement on ECLN social media platforms
Producer Sponsorship Benefits
- (4) Free Tickets
- Name/Logo on ECLN Website
- Social media sponsorship announcement on ECLN social media platforms
- Reserved seating
Headliner Sponsorship Benefits
- (5) Free Tickets
- Name/Logo on ECLN Website for program year
- Social media sponsorship announcement on ECLN social media platforms
- Reserved seating
