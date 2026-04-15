Taiwanese American Citizens League

Hosted by

Taiwanese American Citizens League

About this event

2026 TACL National Convention in Seattle

Seattle

WA, USA

General Admission Registration
$180
Available until Aug 7

Registration covers: Venue, 2-day programs, Saturday breakfast, Saturday lunch, Sunday breakfast, Sunday closing dinner. This event is reserved for board members and alumni.

Late Owl Registration
$190
Available until Aug 31

Registration covers: Venue, 2-day programs, Saturday breakfast, Saturday lunch, Sunday breakfast, Sunday closing dinner. This event is reserved for board members and alumni.

Last Chance Registration
$200

Registration covers: Venue, 2-day programs, Saturday breakfast, Saturday lunch, Sunday breakfast, Sunday closing dinner. This event is reserved for board members and alumni.

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