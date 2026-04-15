2026 TACL National Convention in Seattle

Hosted by
About this event
Registration covers: Venue, 2-day programs, Saturday breakfast, Saturday lunch, Sunday breakfast, Sunday closing dinner. This event is reserved for board members and alumni.
Registration covers: Venue, 2-day programs, Saturday breakfast, Saturday lunch, Sunday breakfast, Sunday closing dinner. This event is reserved for board members and alumni.
Registration covers: Venue, 2-day programs, Saturday breakfast, Saturday lunch, Sunday breakfast, Sunday closing dinner. This event is reserved for board members and alumni.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!