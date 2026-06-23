A silhouette of a person playing a flute stands to the left of the words "Bonnie Brae" and the tagline "Small Victories. Every Day." on a white background.
Bonnie Brae

Hosted by

Bonnie Brae

About this event

2026 Tartan Golf Classic

1591 Woodland Ave

Edison, NJ 08820, USA

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Titanium Sponsor
$10,000

Two Foursomes & Tee or Green Sponsorship

AM Platinum Sponsor
$5,500

Foursome for 8 am Shotgun & Tee or Green Sponsorship

PM Platinum Sponsor
$5,500

Foursome for 12:30 pm Shotgun & Tee or Green Sponsorship

Gold Sponsor
$3,500

Twosome & Tee or Green Sponsorship

Awards Sponsor
$2,500
Golf Cart Sponsor
$2,500
Luncheon Sponsor
$2,500
Reception Sponsor
$2,500
Halfway House Sponsor
$2,500
Driving Range Sponsor
$2,500
Tee or Green Sponsor
$2,500
Beverage Station Sponsor
$2,500
Individual Golfer
$1,500

Includes green fees, fore caddie, locker room, range, player gift, contests, on course beverages, lunch, cocktail hour and grand reception

Youth Sponsor
$1,000

Provide youth with golf experience and apparel

Cocktail Hour & Grand Awards Reception/Dinner Only
$400

Dinner only 5:30 pm - 8:00 pm

Add a donation for Bonnie Brae

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