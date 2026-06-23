2026 Tartan Golf Classic

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Two Foursomes & Tee or Green Sponsorship
Foursome for 8 am Shotgun & Tee or Green Sponsorship
Foursome for 12:30 pm Shotgun & Tee or Green Sponsorship
Twosome & Tee or Green Sponsorship
Includes green fees, fore caddie, locker room, range, player gift, contests, on course beverages, lunch, cocktail hour and grand reception
Provide youth with golf experience and apparel
Dinner only 5:30 pm - 8:00 pm
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