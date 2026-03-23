2026 Team Dinner

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About this event
Session 1 (5:30–6:45 PM): Home team is Royals, Sassy, or Barbees
For Booster Members
Session 1 (5:30–6:45 PM): Home team is Royals, Sassy, or Barbees
Non Booster Member
Session 2 (6:00–7:15 PM): Home team is Buzz, Sting, YJ, or Angelz
For Booster Member
Session 2 (6:00–7:15 PM): Home team is Buzz, Sting, YJ, or Angelz
Non Booster Member
Session 3 (6:30–7:45 PM): Home team is Honey, Venom, or Queens
Booster member
Session 3 (6:30–7:45 PM): Home team is Honey, Venom, or Queens
Non Booster member
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