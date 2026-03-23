Haverhill Elite Cheer

Hosted by

Haverhill Elite Cheer

About this event

2026 Team Dinner

46 Rogers Rd

Haverhill, MA 01835, USA

Session 1 (Booster Member)
Free

Session 1 (5:30–6:45 PM): Home team is Royals, Sassy, or Barbees


For Booster Members

Session 1 (Non Booster Member)
$15

Session 1 (5:30–6:45 PM): Home team is Royals, Sassy, or Barbees


Non Booster Member


Session 2 (Booster Member)
Free

Session 2 (6:00–7:15 PM): Home team is Buzz, Sting, YJ, or Angelz


For Booster Member

Session 2 (Non Booster Member)
$15

Session 2 (6:00–7:15 PM): Home team is Buzz, Sting, YJ, or Angelz


Non Booster Member

Session 3 (Booster Member)
Free

Session 3 (6:30–7:45 PM): Home team is Honey, Venom, or Queens


Booster member

Session 3 (Non Booster Member)
$15

Session 3 (6:30–7:45 PM): Home team is Honey, Venom, or Queens


Non Booster member

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