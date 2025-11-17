Texas District Pilot International

2026 Texas District Convention Sponsorships

The Admiral Sponsorship
$5,000

Full Page Ad in Convention Program, Large Sign at Convention, Full Slide Digital Recognition, 6 Pilot Tumblers

Yacht Club Sponsorship
$2,500

1/2 Page Ad in Convention Program, Small Sign at Convention, 1/2 slide Digital Recognition, 4 Pilot Tumblers

Concierge Sponsorship
$1,000

1/4 Page Ad in Convention Program, 1/4 slide Digital Recognition, 2 Pilot Tumblers

Stateroom Sponsorship
$500

Signage at Convention, 1 Line Listing in Program, Digital Recognition, 1 Pilot Tumbler

Promenade Sponsorship
$250

Signage on 1 Table, 1 Line Listing in Program, Digital Recognition

Commodore Sponsorship
$100

1 Line Listing in Program & Digital Recognition

Purser Sponsorship
$50

Digital Recognition

