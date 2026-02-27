2026 THS Season Payment

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About this event
2026 Dates (March - August 1)
Gym / Practice Fees 42 Practices
Training & Development
Tournaments - 8-12
Admin Fee
Coaches Fee
College Outreach
2026 Dates (March - August 1)
Gym / Practice Fees 42 Practices
Training & Development
Tournaments - 8-12
Admin Fee
Coaches Fee
College Outreach
2026 Dates (March - August 1)
Gym / Practice Fees 42 Practices
Training & Development
Tournaments - 8-12
Admin Fee
Coaches Fee
College Outreach
2026 Dates (March - August 1)
Gym / Practice Fees 42 Practices
Training & Development
Tournaments - 8-12
Admin Fee
Coaches Fee
College Outreach
2026 Dates (March - August 1)
Gym / Practice Fees 42 Practices
Training & Development
Tournaments - 8-12
Admin Fee
Coaches Fee
College Outreach
2026 Dates (March - August 1)
Gym / Practice Fees 42 Practices
Training & Development
Tournaments - 8-12
Admin Fee
Coaches Fee
College Outreach
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