THS

Hosted by

THS

About this event

2026 THS Season Payment

Payment in Full - E40 Teams item
Payment in Full - E40 Teams
$2,000

2026 Dates (March - August 1)
Gym / Practice Fees 42 Practices
Training & Development
Tournaments - 8-12
Admin Fee
Coaches Fee
College Outreach

Payment in Full THS - Select item
Payment in Full THS - Select
$1,800

2026 Dates (March - August 1)
Gym / Practice Fees 42 Practices
Training & Development
Tournaments - 8-12
Admin Fee
Coaches Fee
College Outreach

Half a Season Payment - THS - E40 item
Half a Season Payment - THS - E40
$1,000

2026 Dates (March - August 1)
Gym / Practice Fees 42 Practices
Training & Development
Tournaments - 8-12
Admin Fee
Coaches Fee
College Outreach

Half a Season Payment THS - Select item
Half a Season Payment THS - Select
$900

2026 Dates (March - August 1)
Gym / Practice Fees 42 Practices
Training & Development
Tournaments - 8-12
Admin Fee
Coaches Fee
College Outreach

Monthly Fees E40 Teams item
Monthly Fees E40 Teams
$400

2026 Dates (March - August 1)
Gym / Practice Fees 42 Practices
Training & Development
Tournaments - 8-12
Admin Fee
Coaches Fee
College Outreach

Monthly Fees THS - Select item
Monthly Fees THS - Select
$360

2026 Dates (March - August 1)
Gym / Practice Fees 42 Practices
Training & Development
Tournaments - 8-12
Admin Fee
Coaches Fee
College Outreach

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!