A black t-shirt with "TRI-CITY BULLS" printed vertically on the left and a purple shirt with "TRI-CITY BULLS" across the chest are displayed against a black background with purple and orange paint splatters and a bull's head graphic.
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2026 Tri City Bulls Football and Cheer Athletic Swag Shop

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