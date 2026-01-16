2026 Trivia Night

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Single Ticket - includes 1 beverage ticket. Additional beverage tickets available for purchase.
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(1) Tables for 8 attendees
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