Twin Cities Vizsla Club

Hosted by

Twin Cities Vizsla Club

About this event

2026 Twin Cities Vizsla Club Hunt Test Entry Form

1186 192nd St

Baldwin, WI 54002, USA

Dog Information
Free

REQUIRED Quantity = total number of individual dogs to register for the entire weekend of events.

Master - Saturday Field A
$65

Instructions: Quantity = number of dogs to enter in this event.

Master - Saturday Field B
$65

Instructions: Quantity = number of dogs to enter in this event.

Master - Sunday Field A
$65

Instructions: Quantity = number of dogs to enter in this event.

Master - Sunday Field B
$65

Instructions: Quantity = number of dogs to enter in this event.

Senior - Saturday Field A
$65

Instructions: Quantity = number of dogs to enter in this event.

Senior - Saturday Field B
$65

Instructions: Quantity = number of dogs to enter in this event.

Senior - Sunday Field A
$65

Instructions: Quantity = number of dogs to enter in this event.

Senior - Sunday Field B
$65

Instructions: Quantity = number of dogs to enter in this event.

Junior - Saturday Field A
$60

Instructions: Quantity = number of dogs to enter in this event.

Junior - Saturday Field B
$60

Instructions: Quantity = number of dogs to enter in this event.

Junior - Sunday Field A
$60

Instructions: Quantity = number of dogs to enter in this event.

Junior - Sunday Field B
$60

Instructions: Quantity = number of dogs to enter in this event.

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