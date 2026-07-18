2026 Twin Cities Vizsla Club Hunt Test Entry Form

Hosted by
About this event
Baldwin, WI 54002, USA
REQUIRED Quantity = total number of individual dogs to register for the entire weekend of events.
Instructions: Quantity = number of dogs to enter in this event.
Instructions: Quantity = number of dogs to enter in this event.
Instructions: Quantity = number of dogs to enter in this event.
Instructions: Quantity = number of dogs to enter in this event.
Instructions: Quantity = number of dogs to enter in this event.
Instructions: Quantity = number of dogs to enter in this event.
Instructions: Quantity = number of dogs to enter in this event.
Instructions: Quantity = number of dogs to enter in this event.
Instructions: Quantity = number of dogs to enter in this event.
Instructions: Quantity = number of dogs to enter in this event.
Instructions: Quantity = number of dogs to enter in this event.
Instructions: Quantity = number of dogs to enter in this event.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!