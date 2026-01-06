2026 Uncork Your Support

Hosted by
About this event
Texarkana, AR 71854
Enjoy the full program with access to all main activities.
(4) VIP Tickets
Dinner w/ (8 drink tickets)
*Reserved Seating*
(8) VIP Tickets
Dinner w/ (24 drink tickets)
(1) Reserved Table
*Premier logo advertisement*
-social media
-event post
(16) VIP Tickets
Dinner w/ (48 drink tickets)
(2) Reserved Tables
*Premier logo advertisement*
-social media
-event poster
*Logo Placement center stage*
(18) VIP Tickets
Dinner w/ (52 drink tickets)
(2) Reserved Tables
*Premier logo advertisement*
-social media
-event poster
*Logo Placement center stage*
Dedicated VIP host for their tables
Priority check‑in
Featured sponsor spotlight post (not just a logo)
Reserved parking (2 vehicles)
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!