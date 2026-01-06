United Way of Greater Texarkana

United Way of Greater Texarkana

2026 Uncork Your Support

Verona Restaurant 212 E Broad St

Texarkana, AR 71854

Single Ticket
$100

Enjoy the full program with access to all main activities.

Silver Package
$500

(4) VIP Tickets

Dinner w/ (8 drink tickets)

*Reserved Seating*

Gold Package
$1,000

(8) VIP Tickets

Dinner w/ (24 drink tickets)

(1) Reserved Table

*Premier logo advertisement*

-social media

-event post

Platinum Package
$2,500

(16) VIP Tickets

Dinner w/ (48 drink tickets)

(2) Reserved Tables

*Premier logo advertisement*

-social media

-event poster

*Logo Placement center stage*

Event Sponsor
$5,000

(18) VIP Tickets

Dinner w/ (52 drink tickets)

(2) Reserved Tables

*Premier logo advertisement*

-social media

-event poster

*Logo Placement center stage*

Dedicated VIP host for their tables

Priority check‑in

Featured sponsor spotlight post (not just a logo)

Reserved parking (2 vehicles)

