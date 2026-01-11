2026 Vendor Registration

Hosted by
About this event
THIS IS A DEPOSIT FOR YOUR PREMIUM FOOD TRUCK SPOT.
Total fee is $1050. for both days.
Pay total fee by adding $500 into the additional donation box.
FINAL PAYMENT OF $500 IS DUE ON MAY 1, 2026.
LATE FEES WILL BE ADDED AFTER THIS DATE. FAILURE TO MAKE FINAL PAYMENT WITHIN 30 DAYS MAY FORFEIT YOUR SPACE.
FOOD TRUCKS ARE REQUIRED TO PAY AN ADDITIONAL FIRE INSPECTION FEE OF $50 PAYABLE BY CHECK OR EXACT CASH TO THE SLIDELL FIRE DEPARTMENT.
THIS IS A DEPOSIT FOR YOUR STREET FOOD VENDOR SPOT.
Total fee is $850. for both days.
Pay total fee by adding $400 into the additional donation box.
FINAL PAYMENT OF $400 IS DUE ON MAY 1, 2026.
LATE FEES WILL BE ADDED AFTER THIS DATE. FAILURE TO MAKE FINAL PAYMENT WITHIN 30 DAYS MAY FORFEIT YOUR SPACE.
FOOD TRUCKS ARE REQUIRED TO PAY AN ADDITIONAL FIRE INSPECTION FEE OF $50 PAYABLE BY CHECK OR EXACT CASH TO THE SLIDELL FIRE DEPARTMENT.
THIS IS A DEPOSIT FOR YOUR ART AND CRAFTS VENDOR SPOT. IF YOUR PRODUCT CAN BE CONSUMED, IT MUST BE PRE-PACKAGED.
Total fee is $650 for both days.
Pay total fee by adding $300 into the additional donation box.
FINAL PAYMENT OF $300 IS DUE ON MAY 1, 2026. LATE FEES WILL BE ADDED AFTER THIS DATE. FAILURE TO MAKE FINAL PAYMENT WITHIN 30 DAYS MAY FORFEIT YOUR SPACE.
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!