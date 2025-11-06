2026 Walk of Hearts

Hosted by
About this event
3 Lines
Line 1 - Choose 5 Characters
Line 2 - Choose 9 Characters
Line 3 - Choose 8 Characters
Choose next option if you want to keep your heart after event is over.
3 Lines
Line 1 - Choose 5 Characters
Line 2 - Choose 9 Characters
Line 3 - Choose 8 Characters
This is the option if you want to KEEP YOUR HEART once the event is over. We will give you options to come pick up your keepsake heart.
3 Lines
Line 1 - Choose 5 Characters
Line 2 - Choose 9 Characters
Line 3 - Choose 8 Characters
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!