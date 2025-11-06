Independence Downtown Association

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Independence Downtown Association

About this event

2026 Walk of Hearts

Both Sides of the HEART - Don't Keep the Heart
$65

3 Lines

Line 1 - Choose 5 Characters

Line 2 - Choose 9 Characters

Line 3 - Choose 8 Characters

Choose next option if you want to keep your heart after event is over.

Both Sides of the Heart - Keep the HEART
$65

3 Lines

Line 1 - Choose 5 Characters

Line 2 - Choose 9 Characters

Line 3 - Choose 8 Characters

This is the option if you want to KEEP YOUR HEART once the event is over. We will give you options to come pick up your keepsake heart.

One Side of the HEART
$35

3 Lines

Line 1 - Choose 5 Characters

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